Полицейские в Балхашском районе раскрыли серию дерзких краж скота - под подозрение попали трое мужчин, которые, по версии следствия, действовали по чёткой схеме и успели причинить фермерам ущерб на миллионы, передаёт BaigeNews.kz.

Всё началось с заявления местного жителя, у которого с пастбища, расположенного в 8 километрах от села Береке, исчез крупный рогатый скот. Ущерб составил 2,4 миллиона тенге. Правоохранители оперативно возбудили уголовное дело и приступили к розыскным мероприятиям.

Недалеко от села Береке внимание полицейских привлек автомобиль Volkswagen Jetta. При осмотре салона стражи порядка обнаружили две свежие туши коров, гладкоствольное ружьё, топор и кухонные ножи - полный "набор" для нелегального разделывания мяса прямо на месте преступления. Позже был задержан и третий участник преступной группы.

Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. По предварительным данным, их деятельность не ограничивалась одним случаем - доказана причастность как минимум к десяти кражам скота. Сейчас следствие проверяет их возможную связь с другими аналогичными преступлениями в регионе.