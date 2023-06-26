Кража львят из зоопарка Караганды: подозреваемых не будут арестовывать

Троим подозреваемым в похищении львят из карагандинского зоопарка суд избрал меру пресечения “личное поручительство”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Патриот".

Уголовное дело расследуют по двум статьям - по статьям "Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному" и "Незаконное обращение с редкими животными".

Как сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов, речь идет о хищении, потому что животные в зоопарке – государственные. А значит нарушители хотели совершить материальное хищение и получить с этой сделки денежную выгоду в размере 6 миллионов тенге. Каждого львенка сотрудники зоопарка оценили в три миллиона тенге.

"Проверяется канал возможных поставок животных и ранее. Эта версия одна из основных. Она сейчас проверяется и является неотъемлемой частью работы и оперативной, и следственной службы в рамках расследования уголовного дела. Данное дело я держу на личном контроле", - сообщил Санжар Адилов.

Директор зоопарка допрошена в качестве свидетеля.

Напомним, 11 июня полиция официально сообщила о выявленном факте криминальной продажи двух львят в частные руки. Каждый львенок был оценен в три миллиона тенге. Полицейские пресекли продажу. Сотрудники зоопарка, участвовавшие в сделке, являются подозреваемыми.