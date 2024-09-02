"Крайне актуальная проблема" - Касым-Жомарт Токаев о закредитованности населения

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента отметил проблему закредитованности населения, передаёт BaigeNews.kz.
"Не секрет, что сейчас многие граждане имеют по несколько кредитов. Это крайне актуальная проблема, которая, без преувеличения, представляет опасность для нашего общества. Поэтому в данном направлении также были приняты специальные законы.
В целом, было предпринято немало системных шагов, нацеленных на повышение благополучия народа. Вы непосредственно участвовали в этой работе, постоянно находясь на прямой связи с гражданами. Все это, безусловно, вносит важный вклад в реализацию концепции "слышащего государства", - сказал Президент.
Он также отметил, что в ходе прошедшей сессии была проведена большая работа. По его словам, было принято 102 закона, в числе которых законы об общественном контроле, противодействии торговле людьми, науке и технологической политике, теплоэнергетике и другие.
"Огромное внимание уделено социальным вопросам, в особенности защите детей. Принят закон, предусматривающий выплаты детям из Национального фонда. Введена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры. Ужесточено наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Вступил в силу закон по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики и пресечения преступлений в отношении женщин и детей.
Выражаю признательность за ваш плодотворный труд. Однако довольствоваться достигнутым нельзя – впереди еще много работы", - заключил Президент.
Послание Президента "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.
В мероприятии принимают участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.