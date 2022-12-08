Край больших возможностей: что делать инвесторам на полях Абайской области?

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Область Абай – лидер животноводства и шестой по площади регион в Казахстане. На днях аким области Нурлан Уранхаев, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, предложил российским инвесторам совместную реализацию проектов по разным направлениям, в том числе в агропромышленном комплексе в рамках приграничного сотрудничества.

Корреспондент BaigeNews.kz решил выяснить, как сегодня развивается агросектор, какие "непаханные поля возможностей" предлагает новая область, и на что можно обратить внимание соседям. Обо всём этом рассказал руководитель Управления сельского хозяйства Анзор Абаев.

После разделения Восточно-Казахстанской области на две административные единицы – ВКО и область Абай, последней отошло 8 районов, 18,5 миллионов га территории и звание лидера в сфере животноводства. В то время как восточноказахстанцы продолжают активно кормить население своей овощной и зерновой продукцией.

Согласно статистических данным на первое ноября текущего года численность крупного и мелкого рогатого скота по области составляет 2 миллиона голов. Доля племенного поголовья КРС - 10,6%, а МРС - 15,2%.

"Из имеющихся по области 324 073 голов лошадей численность племенного поголовья составляет 27 145 голов в 42-х хозяйствах. 8,4% из этого количества - племенное поголовье. Сейчас идёт процесс утверждения новой породы КХ "Мукинов" Бескарагайского района - это "Казахская Бескарагайская порода Жабе" мясо-молочного направления, над которой учёные из университета, селекционеры и фермеры работали 30 лет. Сейчас они на этапе завершения. Её уникальность - выносливость, им достаточно быть только на тебенёвке, чтобы набрать хорошие показатели по весу", - рассказал руководитель управления сельского хозяйства области Абай Анзор Абаев.

Половина площади области Абай - это земли сельхозназначения - 9 миллионов 68 тысяч га, из которых почти 7,8 миллионов га отведены для пастбищ. Больше 6-ти миллионов га область держит в "кулачке" – земли запаса можно использовать под различные проекты и разработки, а значит, инвесторам есть, где развернуться.

Хороший климат, наличие водной артерии - реки Иртыш, активного обводнения земель обеспечивают краю хороший потенциал для реализации агропромышленных проектов. По мнению руководства области, особый интерес для сотрудничества представляют российские компании с огромным опытом в вопросах обеспечения продовольственной безопасности и переработки сельхозпродукции.

"В области Абай есть варианты развития проектов с привлечением заграничных инвестиций. В нашем регионе много действующих сельско-хозяйственных предприятий, более 10 тысяч товаропроизводителей, которые занимаются тем или иным видом деятельности. Одни выращивают пшеницу, подсолнух, другие разводят животных. Участие инвесторов возможно в кооперации путем создания совместных предприятий в любой сфере", - пояснил Анзор Мициевич и добавил, что земельное законодательство запрещает иностранным компаниям брать в аренду земли сельхоз назначения.

Руководитель отдела напомнил, что закон позволяет выдать такие земли во временное пользование только казахстанским компаниям с долей участия 51% и более и сроком на 10 лет.

Зато вполне реальная возможность светит заграничным бизнесменам на ниве перерабатывающей промышленности. Так, например, родина легендарного мясо-консервного завода, который снабжал тушёнкой половину планеты, остался без своего градообразующего предприятия после развала Советского союза. Теперь семейчанам некуда сбывать внушительные запасы рогато-копытного сырья, поэтому фермеры вынуждены продавать его за границу, чаще всего в Узбекистан, где агроперерабатывающая индустрия на хорошем уровне. Шкуры, кости, порой даже ливер – это то, от чего избавляются люди после забоя скота и что гниёт за огородами тысяч сельчан и на некоторых городских свалках области. Мясо-перерабатывающий завод мог бы решить эту проблему.

Ещё одна потенциальная бизнес-идея, это увеличение мощности фабрики по производству яиц, а также строительство завода по переработке сахарной свёклы и производство сахара.

"В соседнем Барнауле, по соседству с нами, выращивают и перерабатывают сахарную свёклу. Поскольку территориальность одна, наш регион тоже мог бы заниматься этим делом. Тем более, у Семея есть хороший опыт в прошлом. По сведениям старожилов, выращивание сахарной свеклы было важным делом Семипалатинской области. Возникает вопрос переработки сладкого сырья. И тут на сцену могли бы выйти инвесторы с реализацией проекта строительства перерабатывающего завода", - предложил готовый бизнес-проект глава сельхоз управления.

В ведомстве разработан комплексный план развития в сфере АПК на ближайшие пять лет. Планируется, что объём инвестиций в сельское хозяйство области Абай по 28 проектам составит 52,6 миллиардов тенге. Ожидаемый эффект от реализации инвестпроектов: доведение производства говядины до 80 тысяч тонн в год, увеличение доли племенного КРС с 10 до 20% в общем стаде, увеличение переработанной сельхозпродукции в два раза и другие показатели.

Анзор Мициевич напомнил, что комплексный план – это только цель на ближайшую пятилетку, и пока нереализованные мечты области, а кто возьмёт на себя роль волшебников с большим запасом энтузиазма и денег, пока неизвестно. В любом случае, "непаханное поле возможностей" в сфере АПК Абайской области ждёт своих инвесторов.