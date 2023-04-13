- В Усть-Каменогорске намерены реанимировать завод "Азия Авто" 09:16 75
- ООН выпустила фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане 08:56 152
- "Красотка": Елена Рыбакина привела в восторг фанатов, приехав в Астану 08:42 347
- Правительство обязало "Самрук-Казына" перечислять не менее 7% от прибыли в "Қазақстан халқына" 08:15 219
- Власти Японии объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР 07:45 305
- Жительницу ВКО арестовали за мат в больнице 07:25 343
- Эксперимент по имитации полёта в космос запустили в Астане 06:33 452
- 2GIS начинает тестирование сервиса на казахском языке 05:44 371
- Подозреваемого в мошенничестве с визами в США установили в Алматы 04:53 433
- Протез ноги для 12-летнего алматинца приобрёл фонд "Қазақстан халқына" 03:18 380
- Китай готов построить логистический парк и сухопутный порт в Алматинской области 02:31 458
- Возобновляется курсирование поезда Алматы — Саратов 01:09 586
- Провайдеров в РК будут наказывать за расхождение заявленной и фактической скорости интернета 00:20 464
- В спецЦОНе Костаная приостановили приём экзамена на получение водительских прав 12.04.2023 616
- Казахстан выиграл третью золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе 12.04.2023 575
- Управляющий делами президента встретился с коллективами подведомственных предпрятий 12.04.2023 671
- Новый план развития машиностроения разрабатывают в Казахстане 12.04.2023 512
- Преступная группа “экзаменовала” будущих водителей в Костанае 12.04.2023 516
- Первый в истории рейс из Шымкента в Дели откроют в мае 12.04.2023 685
- Медики отравились на ауызашаре в Актау 12.04.2023 529
- Приказ Минэнерго о предельных розничных ценах на топливо вступил в силу в Казахстане 12.04.2023 531
- Передачу осуждённых граждан Казахстана обсудили в Пекине 12.04.2023 676
- Ноу-хау костанайского школьника по утилизации сигаретных фильтров оценили за рубежом 12.04.2023 961
- Схрон с боеприпасами обнаружили у военного полигона в области Жетысу 12.04.2023 539
- Скандальная больница в Щучинске: пациент обвинил врачей в ампутации ноги 12.04.2023 2065
- В Минобороны прокомментировали пуск ракеты из России в сторону Казахстана 12.04.2023 649
- Снегопад, метель и гололёд прогнозируют синоптики в Астане 12.04.2023 562
- Арест вице-министра Усерова: в Антикоре сообщили, в чём подозревают чиновника 12.04.2023 644
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 823
- Более 40 тысяч фермеров пострадают от безответственного решения Минсельхоза - депутат о Gosagro.kz 12.04.2023 722
- Под домашний арест отправили вице-министра национальной экономики РК Ильяса Усерова 12.04.2023 579
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 707
- Мухтара Тайжана арестовали в Алматы 12.04.2023 1643
- Что ожидают казахстанские учёные от Нацсовета по науке и технологиям, рассказала профессор 12.04.2023 547
- Обезглавленное тело женщины нашли в Алматы 12.04.2023 1824
- О развитии отечественной и мировой науки рассказал казахстанский учёный из Парижа 12.04.2023 552
- Снежные барсы попали в фотоловушку в Алматинской области 12.04.2023 831
- Каждый третий брак в Казахстане заканчивается разводом 12.04.2023 545
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 854
- Учебный центр "КаздорНИИ" перешел на современные бизнес-процессы 12.04.2023 510
- Масштабный ремонт дорог проведут в Усть-Каменогорске 12.04.2023 681
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 768
- В честь Аскара Забикулина назовут пожарную часть в Астане 12.04.2023 545
- Токаев предложил обратить внимание на академиков, не имеющих отношения к науке 12.04.2023 577
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 903
- Псевдоучёные рассматривают госфинансирование науки как "бесплатную кормушку" — Токаев 12.04.2023 731
- Более 500 млн тенге привлекли ученые в ходе презентации проектов в Астане 12.04.2023 730
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 710
- Заменить АСП на единое детское пособие предлагают в мажилисе 12.04.2023 614
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 530
- Касым-Жомарт Токаев высказался об искусственном интеллекте 12.04.2023 574
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 790
- Зарплата спортивных судей выросла на 62,5% в Казахстане 12.04.2023 551
- Как устроена система грантового финансирования науки в Казахстане 12.04.2023 562
- Мемориальную доску установили погибшему пожарному из Астаны Аскару Забикулину 12.04.2023 589
- "Это системная проблема" — Перуашев о причинах недовольства митингующих нефтяников 12.04.2023 810
- Золотовалютные резервы Казахстана выросли до 36,1 млрд долларов 12.04.2023 609
- Даты последнего звонка и экзаменов в школах назвали в Минпросвещения 12.04.2023 824
- Авиабилеты подорожали в Казахстане на треть 12.04.2023 590
- Разрешить продажу почек для трансплантации предложили в мажилисе 12.04.2023 872
- "Эпоха дешевых энергоносителей в Казахстане закончилась": Олжас Байдильдинов о ценах на бензин 12.04.2023 637
- Видеонаблюдение разрешили вести в медкабинетах забора крови 12.04.2023 575
- 5G устарел: проект казахстанского учёного обещает "революцию" в системе беспроводной связи 12.04.2023 736
- Создатель вакцины QazVac возглавила Национальную академию наук Казахстана 12.04.2023 1068
- Председатель Совета молодых учёных Казахстана рассказал о помощи государства и центре биотехнологий 12.04.2023 834
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 874
- Электронные медицинские книжки появятся в Казахстане 12.04.2023 726
- Не считаю своих детей виновными - Жигули Дайрабаев прокомментировал приговор сыновьям 12.04.2023 883
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 716
- "Полиция действовала в рамках закона" – Генпрокуратура 12.04.2023 636
- Сбежавший Серик Кудебаев улетел в Стамбул – Генпрокуратура 12.04.2023 852
- В Астане назначили акимов районов Нура и Сарыарка 12.04.2023 704
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 834
- Похороны в Казахстане подорожали на 25% 12.04.2023 656
- 21 иностранец незаконно работали на стройке в Павлодарской области 12.04.2023 609
- В Жанаозене задержали жителей, перекрывших дорогу 12.04.2023 820
- Демпинг, опыт работы и достоверность: какие изменения в правила госзакупок хотят внести в Казахстане 12.04.2023 795
- До 65 выросло число заразившихся COVID-19 казахстанцев 12.04.2023 681
- "Сейчас мы выезжаем в аул" — задержанные в Астане нефтяники записали видеообращение 12.04.2023 1127
- Схватка за медаль Чемпионата Азии-2023 по борьбе в Астане привела к скандалу 12.04.2023 1183
"Красотка": Елена Рыбакина привела в восторг фанатов, приехав в Астану
Титулованная казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приехала в Астану на матч против сборной Польши на турнире "Кубок Билли Джин Кинг" и провела тренировку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На странице в Instagram ФТК опубликовала видео тренировки Рыбакиной перед выступлением за сборную Казахстана. Фанаты Рыбакиной восхитились ею в преддверии турнира, который состоится 14-го и 15-го апреля. В соцсетях они оставляли комментарии: "Лицо казахстанского тенниса", "Наш Чемпион", "Самая красивая теннисистка в мире", "Красотка", "Теперь я понимаю, почему у неё получается. По крайней мере у неё есть всё — рост, мышцы, гибкость и т.д.", "Она невероятная", "Лена только вперёд! Будущая первая ракетка мира".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Отметим, что на последних двух турнирах Елена сначала одержала победу в Индиан-Уэллсе, а затем дошла до финала соревнований в Майами.
-
Trend news
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 817
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 705
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 854
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 766
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 872
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 716
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 834
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 1157
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 944
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 1104
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 1062
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 892
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 886
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 1058
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 1473
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 906
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 837
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 9814
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 1034
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 1107
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 1056
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 1546
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 1404
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 2347
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 1658
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 1567
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 4868
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 2901
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 1204
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 1373
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 1148
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1092
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 5989
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1016
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1115
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 1459
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 1401
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2085
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 1076
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 1340
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 1367
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2203
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 7765
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9435
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 1830
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 1410
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 1587
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 1382
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 3591
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 1325
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 1517
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 2065
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 1561
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 1566
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 1543
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 26763
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 2594
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 1617
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 1782
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 1412
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2194
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 13551
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 19643
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2287
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 1771
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 15548
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2464
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1980
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13169
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1697
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 2204
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1859
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 2151
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1986
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2647
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1896
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3756
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 7496
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1765
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 20378
-
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 899
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 710
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 529
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 789
- Создатель вакцины QazVac возглавила Национальную академию наук Казахстана 12.04.2023 1068
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 920
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 903
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 948
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 959
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 883
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 843
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 956
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 936
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 882
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 879
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 1019
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 837
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 1252
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1126
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 1088
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 1448
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1278
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 990
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 1076
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 1102
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 1142
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 1261
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 1369
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 1348
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 1514
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 1476
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 1302
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 1283
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 1525
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 1277
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 1373
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 1165
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 1481
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 1565
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 1586
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 1477
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1290
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 1684
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 1436
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 1253
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 1448
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 3439
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 1843
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 1495
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1603
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1783
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1542
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1666
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1811
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1830
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1699
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1584
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1820
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1827
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1998
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 2136
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1869
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1921
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2068
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2920
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1813
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2167
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2241
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2443
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2208
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3103
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2938
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2688
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2629
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2941
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 3083
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2615
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 3161
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2793
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 5165