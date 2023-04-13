"Красотка": Елена Рыбакина привела в восторг фанатов, приехав в Астану

Фото: пресс-службы ФТК

Титулованная казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приехала в Астану на матч против сборной Польши на турнире "Кубок Билли Джин Кинг" и провела тренировку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На странице в Instagram ФТК опубликовала видео тренировки Рыбакиной перед выступлением за сборную Казахстана. Фанаты Рыбакиной восхитились ею в преддверии турнира, который состоится 14-го и 15-го апреля. В соцсетях они оставляли комментарии: "Лицо казахстанского тенниса", "Наш Чемпион", "Самая красивая теннисистка в мире", "Красотка", "Теперь я понимаю, почему у неё получается. По крайней мере у неё есть всё — рост, мышцы, гибкость и т.д.", "Она невероятная", "Лена только вперёд! Будущая первая ракетка мира".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan Tennis Federation • Astana Open (@ktf.kz)

Отметим, что на последних двух турнирах Елена сначала одержала победу в Индиан-Уэллсе, а затем дошла до финала соревнований в Майами.