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  • "Красотка": Елена Рыбакина привела в восторг фанатов, приехав в Астану
пресс-службы ФТК Сегодня, 08:42
352
Сегодня, 08:42
352
Фото: пресс-службы ФТК

"Красотка": Елена Рыбакина привела в восторг фанатов, приехав в Астану

Титулованная казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приехала в Астану на матч против сборной Польши на турнире "Кубок Билли Джин Кинг" и провела тренировку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На странице в Instagram ФТК опубликовала видео тренировки Рыбакиной перед выступлением за сборную Казахстана. Фанаты Рыбакиной восхитились ею в преддверии турнира, который состоится 14-го и 15-го апреля. В соцсетях они оставляли комментарии: "Лицо казахстанского тенниса", "Наш Чемпион", "Самая красивая теннисистка в мире", "Красотка", "Теперь я понимаю, почему у неё получается. По крайней мере у неё есть всё — рост, мышцы, гибкость и т.д.", "Она невероятная", "Лена только вперёд! Будущая первая ракетка мира".

 
 
 
 
 
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Публикация от Kazakhstan Tennis Federation • Astana Open (@ktf.kz)

Отметим, что на последних двух турнирах Елена сначала одержала победу в Индиан-Уэллсе, а затем дошла до финала соревнований в Майами.

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Сегодня, 08:42
352
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