Услуги парикмахерских и бьюти-салонов взлетели в цене на 15 процентов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom. В некоторых регионах удорожание превысило 20 процентов.

По итогам января-декабря 2023 года услуги парикмахерских и салонов красоты в стране достигли 62,3 миллиарда тенге - сразу на 80,2 процента больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Наибольший объём услуг пришёлся на Алматы: 19,5 миллиарда тенге, годовой рост - в 2,9 раза. Вторую строчку заняла Астана: 12,6 миллиарда тенге, плюс 60,5 процента за год. Замыкает тройку лидеров Карагандинская область: 6,4 миллиарда тенге - на 7,9 процента больше, чем за январь–декабрь 2022 года.

Меньше всего услуг в секторе, по официальным данным, было оказано в Туркестанской (всего на 389,8 миллиона тенге), Алматинской (528,7 миллиона тенге) и Улытауской (555,6 миллиона тенге) областях.

Что касается цен, в январе 2024 года услуги парикмахерских и салонов красоты подорожали на 14,5 процента по сравнению с январём прошлого года.

Наибольший рост цен наблюдался в Шымкенте: на 22,5 процента за год. Среди регионов-антилидеров также оказались Алматинская (на 22,1 процента) и Абайская (на 21,9 процента) области.

Педикюр подорожал на 10 процента за год, маникюр - на 16,4 процента, эпиляция - на 7,5 процента. Женские стрижки выросли в цене на 18 процентов, мужские - на 14,3 процента.

Женская стрижка в среднем по стране в январе текущего года стоила 3,5 тысячи тенге, мужская - 2,4 тысячи тенге.

Среди крупных городов страны самые высокие цены на женские стрижки наблюдались в Алматы (4,9 тысячи тенге), Астане (4,5 тысячи тенге) и Усть-Каменогорске (3,4 тысячи тенге), самые низкие - в Семее (2,1 тысячи тенге), Талдыкоргане (2,4 тысячи тенге) и Туркестане (2,4 тысячи тенге).

Самые высокие цены на мужские стрижки были зафиксированы в Алматы (3,6 тысячи тенге), Караганде (2,9 тысячи тенге) и Астане (2,8 тысячи тенге), самые низкие — в Уральске (1,7 тысячи тенге), Кызылорде (1,7 тысячи тенге) и Актобе (1,8 тысячи тенге).