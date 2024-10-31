Красота - страшная сила: чем может обернуться гонка за вечной привлекательностью

Увеличение губ, подтяжка лица, ботокс, липосакция, удаление мешков под глазами – на что только не идут женщины, чтобы сохранить свою красоту на долгие годы, омолодиться и выглядеть еще прекраснее, чем они есть. Испокон веков женщинам приходилось изменять своё тело, терпеть страшную боль и жертвовать, пожалуй, самым ценным - здоровьем, чтобы соответствовать пресловутым стандартам. В древности прекрасная половина человечества рисовала на лице модные прожилки красками, которые разрушали гемоглобин, использовали румяна, втирая в кожу опасные для жизни соединения ртути, пятна с кожи удаляли цианистым калием, а лица отбеливали составами, которые содержали ядовитые соли свинца.

В наш век современной медицины и косметологии эти вещи далеко в прошлом, но гонка за красотой остается. Красотой, требующей жертв. И речь не только о финансовых. Редакция BaigeNews.kz выясняла, о каких жертвах идет речь.

Некроз ткани, нарушение мимики, появление рубцов и неровностей кожи, аллергическая реакция вплоть до отека Квинке, а также резкое снижение зрительных функций одного или обоих глаз, полная слепота – лишь небольшой список возможных побочных эффектов при некачественном оказании услуг косметологами. К слову, неправильное введение ботокса в зоне вокруг глаз может привести к потере зрения, неудачное увеличение губ - к нагноению и отмиранию тканей, неправильно подобранная мощность при лазерной шлифовке - к глубоким ожогам и шрамам. Готовы ли вы ради красоты и молодости пожертвовать своим здоровьем?

Вот и Асель Омарова (фамилия и имя изменены - прим. Ред.) решила стать красивее и еще совершеннее. Нашла клинику, косметолога и договорилась о процедуре. То, что пережила девушка, сейчас вспоминает как страшный сон. Вместо ее некогда привлекательного лица теперь неровная кожа и огромный ожог, красующийся на пол-лица. А девушка всего-то хотела избавиться от мешков под глазами. Асель рассказывает, что сначала проконсультировалась со специалистом, которая обещала, что девушка преобразится до неузнаваемости. Так и случилось, с горечью сетует девушка. Сначала все было хорошо, но через пару часов после процедуры, вспоминает она, начались дикие боли, покалывание и покраснение.

"Когда специалист начала проводить манипуляции, я чувствовала легкое покалывание, холодок, даже стала засыпать, а через два часа начался ад – дикие головные боли, головокружение, а на лицо как будто бы вылили кастрюлю с кипятком, невыносимое жжение. Даже видеть стала хуже, испугалась, что лишусь зрения", - вспоминает Асель.

Потерпевшая вспоминает, что врачи спросили у нее о наличии аллергии, она сообщила об этом, чуть забеспокоившись, что возможна реакция на вводимый препарат, но косметологи усыпили бдительность девушки, заверив ее, что используют новейшие составы и никакой негативной реакции не будет. Наоборот, сказали готовиться к повышенному вниманию и удивлению окружающих. Все так и случилось. Асель очень нервничает, стесняется и отныне прячет лицо в капюшоне.

Отек у Асель держится несколько дней, от ожога не спасают никакие мази. Врачи больницы, в которую она обратилась, не дают никаких гарантий, что кожа восстановится и будет прежней. Кстати говоря, связи с клиникой она не получила – горе-специалист не брала трубку, а администрация сослалась на важные дела и сказала, что им некогда.

Обращаться уже пришлось в государственную больницу, где Асель поставили диагноз "ожог скул и некроз кожи", сделали, что могли и отпустили домой. Врач в поликлинике назначил лечение, выписал больничный. На работу она сможет вернуться через несколько дней, когда утихнет боль и кожа немного восстановится. На восстановление уйдут годы, ведь кожа на лице частично омертвела.

Клиника, к слову, благополучно продолжает свою работу.

"Омоложение нитями, процедуры мезотерапии, биоревитализация, плазмолифтинг лица, филлерами, липосакция может иметь противоположный ожиданиям результат для клиента. Обратить внимание необходимо на наличие лицензии. Косметология является специфическим видом медицинской деятельности, подлежащему лицензированию. В лицензии должен быть указан вид услуг, на которые она выдана. Отсутствие лицензии должно сразу оттолкнуть от мысли посетить салон. Если услуга оказана некачественно, жалобу можно подать в форме претензии в Управление министерства здравоохранения РК, оно, в свою очередь, может приостановить или прекратить по своей инициативе лицензию. Кроме того, можно обратиться в прокуратуру и правоохранительные органы. Наказать косметолога, оказывающего услуги с существенными недостатками, обязательно нужно", - отмечает юрист Ербол Дарбаев.

Если бьюти-мастер осуществляет частную медицинскую практику без лицензии, и это влечет за собой нанесение вреда здоровью пациента, то для "специалиста" наступает уголовная ответственность. Согласно законодательству, виновному могут назначить штраф в размере до 500 тысяч тенге или отправить за решетку на срок до трех лет.

Врач-дерматокосметолог Гульсара Рахимжанова рассказала, чем нужно руководствоваться при выборе косметолога.

"У специалиста должно быть высшее медицинское образование. Почему не просто медицинское образование? Если косметолог имеет высшее образование, это показатель того, что перед вами не просто ремесленник, который что-то накачает или уберет, а сумеет оказать помощь в экстренной ситуации. От аллергической реакции не застрахован никто. И как в случае с Асель, у нее не возникнет такой тяжелой ситуации, специалист примет меры и окажет необходимую помощь. Даже если человеку, к примеру, 5, 10 раз вводили филлер на основе гиалуроновой кислоты, возникнет индивидуальная непереносимость и возникнет аллергическая реакция. Человек должен быть уверен, что специалист, который делает ту или иную процедуру сумеет помочь в экстренной ситуации", - подчеркнула она.

Статистики по обращением с жалобой на некачественный косметологические манипуляции за 2024 год у Минздрава нет, в 2023 году их было 35.

Прокуратура города предупреждает представителей прекрасной половины человечества о важности обращения только к квалифицированным специалистам с соответствующей лицензией на проведение медицинских процедур.