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Красочный парад фестиваля "Театральная Евразия" прошел по Астане

Сегодня, 16:59
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Пресс-служба акимата Астаны Сегодня, 16:59
Сегодня, 16:59
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Фото: Пресс-служба акимата Астаны

Международный фестиваль "Театральная Евразия", стартовавший накануне в Астане, удивил разнообразием гостей и постановок. Участвуют ведь коллективы из Эстонии, Польши, России и Казахстана. Но главной фишкой смотра искусств стал торжественный парад ко Дню столицы. Артисты в необычайных костюмах прошлись от городского акимата до Центрального парка, по пути выступая на специальных площадках. Во время шествия корреспондента BaigeNews.kz похитили пришельцы, но он сбежал с их космического корабля, чтобы рассказать вам все подробности.

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