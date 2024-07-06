Красочный парад фестиваля "Театральная Евразия" прошел по Астане

Международный фестиваль "Театральная Евразия", стартовавший накануне в Астане, удивил разнообразием гостей и постановок. Участвуют ведь коллективы из Эстонии, Польши, России и Казахстана. Но главной фишкой смотра искусств стал торжественный парад ко Дню столицы. Артисты в необычайных костюмах прошлись от городского акимата до Центрального парка, по пути выступая на специальных площадках. Во время шествия корреспондента BaigeNews.kz похитили пришельцы, но он сбежал с их космического корабля, чтобы рассказать вам все подробности.