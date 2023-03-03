Красочный ковёр из тюльпанов презентовали в ботаническом саду Туркестана

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Полюбоваться цветами, жители и гости могут в специальной теплице Международного казахско-турецкого университета. Сейчас ученые вуза выращивают 15 видов тюльпанов. В будущем они планируют увеличить количество этих растений и акклиматизировать новые сорта в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

В научных кругах бытует мнение, что исторической родиной тюльпанов и яблок является Казахстан.

"Несмотря на то, что мы говорим, что тюльпан — это наш бренд, мы мало что делаем по его воспроизводству, селекционной работе. Сейчас мы изучаем и выращиваем 15 сортов тюльпанов в Туркестане. Мы изучаем местные погодные тенденции, планируем отобрать и высаживать специально приспособленные сорта цветов. Это очень тяжелая работа. Прошло три года с тех пор, как мы начали эту работу",— рассказывает доктор сельскохозяйственных наук, профессор Амангельды Апушев.

В теплице сейчас высажено 12 тысяч луковиц тюльпанов. Из них три тысячи уже зацвели в преддверии Международного женского дня. Остальные распустятся в канун Наурыза. Аким области Дархан Сатыбалды осмотрел оранжерею тюльпанов и ботанический сад университета.

Ознакомившись с технологией выращивания сосны, абрикоса, туи и других деревьев, ученые обменялись мнениями по озеленению Туркестана и выращиванию видов расений произрастающих в регионе.