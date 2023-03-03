- В Мангистау зафиксирована максимальная по республике цена на пшеничный хлеб 06:23 120
- Красочный ковёр из тюльпанов презентовали в ботаническом саду Туркестана 05:50 151
- Анна Данилина пробилась в полуфинал "BeeTV 40 Women's" 04:12 247
- В скандальном хиджамa-центре Атырау выявили нарушения 03:34 302
- Жительница Петропавловска променяла городскую квартиру на редких животных и птиц 02:09 386
- В Таразе на территории тюрьмы особого режима возник пожар 01:45 547
- Близ Алматы произошло землетрясение 00:23 572
- Самая сексуальная боксерша Казахстана ответила на предложение пойти в депутаты 02.03.2023 429
- Ушёл на охоту и не вернулся: учителя неделю разыскивают в Туркестанской области 02.03.2023 509
- Дети голодали, мать пила - жуткие подробности о гибели ребёнка в Актобе рассказали соседи 02.03.2023 719
- Какие цветы наиболее популярны у казахстанцев 02.03.2023 569
- Назначен новый глава Управления культуры Астаны 02.03.2023 495
- Пьют воду из озера и растапливают снег: как выживают сельчане в СКО 02.03.2023 484
- Покупатель чуть не отрезал палец продавцу в ЗКО 02.03.2023 525
- Движение по трассам ограничили в четырёх областях Казахстана 02.03.2023 488
- Какие рестораны Алматы смогут получить звезду "Мишлен" 02.03.2023 751
- Члены партии "Ак жол" провели встречи с трудовыми коллективами в Карагандинской области 02.03.2023 468
- “Вклад Казахстана заслуживает похвалы” - в ООН подвели итоги двустороннего сотрудничества 02.03.2023 522
- В каких странах флагман iPhone стоит дороже всего? Казахстан в этом списке 02.03.2023 596
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 525
- Акима Актау оштрафовали на 172 тысячи тенге 02.03.2023 842
- Курс доллара резко упал в Казахстане 02.03.2023 530
- Адреса дежурных ЦОНов изменились в нескольких городах Казахстана 02.03.2023 589
- Мужчину похитили в Алматы и вымогали у него миллион тенге 02.03.2023 621
- Казахстан увеличит военные расходы в 2023 году 02.03.2023 606
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 524
- Нападения на журналистов в Казахстане: подозреваемый признал вину и сдал сообщников 02.03.2023 445
- Поймали "рыбку": 150 килограммов осётра изъяли у браконьеров в Мангистауской области 02.03.2023 531
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 1109
- Мусоровоз задавил женщину в Рудном 02.03.2023 465
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 1718
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 628
- Куда потратят конфискованные у коррупционеров 120 млрд тенге, рассказали в Минфине 02.03.2023 476
- Насколько увеличат стипендии студентов и магистрантов в Казахстане 02.03.2023 523
- Как будут передавать в госсобственность конфискованные люксовые вещи 02.03.2023 714
- Ты меня уважаешь? В Таразе подростку сломали руку за то, что поздоровался только одной рукой 02.03.2023 797
- В Щучинске нашли пистолет-пулемёт времён Второй мировой войны 02.03.2023 582
- Столичный биолог рисует казахские узоры с помощью бактерий 02.03.2023 463
- Сократятся сроки ответа госслужащих журналистам - глава МИОР 02.03.2023 464
- Жизнь после COVID-19. Врачи назвали сроки и последствия постковидного синдрома 02.03.2023 543
- В Астане начали обучать пресс-секретарей госорганов, как работать со СМИ 02.03.2023 688
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 785
- Скандал вокруг "Весновки": более 140 квартир попали под арест в Алматы 02.03.2023 3292
- В Казахстане решили сохранить розничный налог для МСБ 02.03.2023 569
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 9155
- Токаев отправил в отставку судей в регионах 02.03.2023 722
- Проезд в столичных автобусах будет бесплатным 19 марта 02.03.2023 573
- Из-за падения курса доллара ожидается снижение цен на товары — Минфин 02.03.2023 556
- На 22% подняли зарплату работникам сферы культуры 02.03.2023 666
- Порядка 312 миллионов тенге выплатили жертвам пыток и преступлений - Генпрокуратура 02.03.2023 497
- Мошенники в социальных сетях предлагают пенсионерам снять накопления из ЕНПФ 02.03.2023 602
- 145 иностранцев выдворили за неделю из Казахстана 02.03.2023 800
- Около 100 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 02.03.2023 537
- Черту бедности в Казахстане будут определять по-новому 02.03.2023 779
- В Казахстане возродили легендарный эстрадный ансамбль "Гульдер" 02.03.2023 682
- Премьер Смаилов встретился с послом КНР в Казахстане Чжан Сяо 02.03.2023 597
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 830
- Разработанная казахстанскими селекционерами пшеница "Таймас" получила патент 02.03.2023 608
- Министр транспорта Греции подал в отставку из-за столкновения поездов 02.03.2023 616
- Четыре компании хотят засудить из-за построенного по госпрограмме дома в ВКО 02.03.2023 1075
- В школах Экибастуза установлены конвекторные системы отопления 02.03.2023 1136
- В Казахстане стартовал приём заявок от молодёжи на льготный микрокредит 02.03.2023 940
- Зарегистрировать ОСИ в Казахстане теперь можно в один клик 02.03.2023 688
- Артиллерийский снаряд обнаружили в заброшенном бомбоубежище в Алматы 02.03.2023 827
- Следователь из Караганды стала чемпионкой Азии по джиу-джитсу 02.03.2023 770
- Какой погоды ждать казахстанцам в марте 02.03.2023 863
- TikTok вводит ограничения для детей и подростков 02.03.2023 849
- Хакеры требовали выкуп в биткоинах от казахстанской госкомпании 01.03.2023 872
- Били и держали удар: о чём дискутировали партии на дебатах 01.03.2023 725
- Тело младенца нашли в реке в Алматы 01.03.2023 860
- Дороги перекрыли в трёх областях Казахстана 01.03.2023 758
- ЕС не вносил Казахстан в "чёрный список" - заявление представительства Союза в Казахстане 01.03.2023 758
- Дисквалифицированный за допинг Бауыржан Исламхан стал игроком "Ордабасы" 01.03.2023 798
- Крупный энергетический проект реализуют компании из Саудовской Аравии в Казахстане 01.03.2023 770
- Теледебаты: что политические партии обещают казахстанцам 01.03.2023 869
- У преступной группы в ЗКО изъяли тысячи рогов сайги 01.03.2023 668
- В Казахстане начались предвыборные дебаты политических партий 01.03.2023 752
- Выборы-2023: кандидаты в депутаты озвучили проблемы, с которыми хотят бороться 01.03.2023 796
- Исторический центр Казахстана может потерять свой облик 01.03.2023 1062
- На смену волнам тепла придут морозы в Казахстане 01.03.2023 806
Красочный ковёр из тюльпанов презентовали в ботаническом саду Туркестана
Полюбоваться цветами, жители и гости могут в специальной теплице Международного казахско-турецкого университета. Сейчас ученые вуза выращивают 15 видов тюльпанов. В будущем они планируют увеличить количество этих растений и акклиматизировать новые сорта в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
В научных кругах бытует мнение, что исторической родиной тюльпанов и яблок является Казахстан.
"Несмотря на то, что мы говорим, что тюльпан — это наш бренд, мы мало что делаем по его воспроизводству, селекционной работе. Сейчас мы изучаем и выращиваем 15 сортов тюльпанов в Туркестане. Мы изучаем местные погодные тенденции, планируем отобрать и высаживать специально приспособленные сорта цветов. Это очень тяжелая работа. Прошло три года с тех пор, как мы начали эту работу",— рассказывает доктор сельскохозяйственных наук, профессор Амангельды Апушев.
В теплице сейчас высажено 12 тысяч луковиц тюльпанов. Из них три тысячи уже зацвели в преддверии Международного женского дня. Остальные распустятся в канун Наурыза. Аким области Дархан Сатыбалды осмотрел оранжерею тюльпанов и ботанический сад университета.
Ознакомившись с технологией выращивания сосны, абрикоса, туи и других деревьев, ученые обменялись мнениями по озеленению Туркестана и выращиванию видов расений произрастающих в регионе.
-
Trend news
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 1090
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 1693
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 623
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 781
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 9021
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 826
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 901
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 1313
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 1001
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4233
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1737
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1425
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5095
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2352
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1482
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1649
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 11751
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1757
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 10379
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14218
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1710
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2947
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1263
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6972
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16222
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 24389
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2995
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1840
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3620
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1979
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2194
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41887
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1698
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3281
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5312
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10912
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 2822
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27120
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3378
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3846
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1943
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4756
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38639
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3163
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2073
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3118
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3326
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19645
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3452
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8287
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37739
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2853
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3132
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14219
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8465
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4281
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2953
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 120512
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4032
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3669
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4746
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2790
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 8041
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9792
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6945
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3480
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13784
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58698
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3592
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3514
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5637
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2865
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3780
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3648
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16998
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6685
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 32246
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3806
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4536
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 4447
-
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 522
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 519
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1820
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1504
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1776
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1876
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1990
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1769
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1734
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2178
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1857
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 2044
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2221
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2769
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2639
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2239
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2237
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2206
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2471
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2327
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 3014
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2811
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2928
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2546
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2725
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2897
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3076
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3452
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3244
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3136
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3315
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3641
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3227
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3267
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3111
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3023
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3232
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3360
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3340
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3450
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3511
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3197
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4943
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3442
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3594
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3377
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3366
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3496
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3466
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3525
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3229
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3501
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3441
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3477
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3587
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3982
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3584
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3766
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3415
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4136
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3889
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5252
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4059
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 4034
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5084
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4176
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4646
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4315
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4675
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4867
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4706
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4736
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4598
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4413
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4731
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4710
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4633
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4775
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 5008
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4913