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Красный Крест приостанавливает операции на Украине Сегодня, 18:39
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Красный Крест приостанавливает операции на Украине

Международная организация Красный Крест приостанавливает операции на Украине после массированных взрывов. Россия впервые с весны нанесла одновременные удары по крупнейшим городам Украины, в том числе Киеву, Харькову и Днепру, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

В понедельник утром массированной ракетной атаке подверглись города по всей территории Украины. Впервые за месяцы удары нанесены по центру Киева. Мощные взрывы прогремели во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Житомире, Днепре, Харькове, Конотопе, Одессе, Кременчуге и других городах.

Высокий представитель ЕС по безопасности и внешней политике Жозеп Боррель шокирован ракетными атаками, в том числе по столице Украины. Об этом говорится в его твиттере.

"Глубоко шокирован ракетными атаками России по гражданским в Киеве и в других городах Украины. Такие действия не могут иметь места в XXI веке, я осуждаю их в самых сильных возможных выражениях. Дополнительная военная поддержка ЕС - на пути в Украину"", - заявил глава европейской дипломатии.

Министерство образования Украины попросило перевести все учебные заведения страны на дистанционное обучение до 14 октября из-за массированных ракетных ударов по украинской территории.

Посольство США также призвало американских граждан покинуть территорию Украины после массированных ракетных ударов России.

"Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения", - сообщает посольство США.

BBC
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#Украина #Россия
Журналист
Сегодня, 18:39
246
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