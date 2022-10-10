Международная организация Красный Крест приостанавливает операции на Украине после массированных взрывов. Россия впервые с весны нанесла одновременные удары по крупнейшим городам Украины, в том числе Киеву, Харькову и Днепру, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

В понедельник утром массированной ракетной атаке подверглись города по всей территории Украины. Впервые за месяцы удары нанесены по центру Киева. Мощные взрывы прогремели во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Житомире, Днепре, Харькове, Конотопе, Одессе, Кременчуге и других городах.

Высокий представитель ЕС по безопасности и внешней политике Жозеп Боррель шокирован ракетными атаками, в том числе по столице Украины. Об этом говорится в его твиттере.

"Глубоко шокирован ракетными атаками России по гражданским в Киеве и в других городах Украины. Такие действия не могут иметь места в XXI веке, я осуждаю их в самых сильных возможных выражениях. Дополнительная военная поддержка ЕС - на пути в Украину"", - заявил глава европейской дипломатии.

Министерство образования Украины попросило перевести все учебные заведения страны на дистанционное обучение до 14 октября из-за массированных ракетных ударов по украинской территории.

Посольство США также призвало американских граждан покинуть территорию Украины после массированных ракетных ударов России.