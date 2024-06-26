Красные дипломы вручили осуждённым в колонии в Акмолинской области

В учреждении №1 средней безопасности в Акмолинской области, где отбывают наказание осуждённые за особо тяжкие и тяжкие преступления, торжественно вручили дипломы студентам, завершившим обучение в профессиональном колледже. Среди них были отличники, передаёт BaigeNews.kz.

Ежегодно в профессиональном колледже при учреждении осуждённые имеют возможность получить рабочую специальность, востребованную на рынке труда. Потребность в специалистах в регионе отслеживается.

Набор на учёбу в колледж проводится через собеседование.

"Стараемся беседовать, разъяснить ключевые требования, понятия, поскольку бывали случаи, когда проучившись месяц-два, осуждённый начинал понимать, о это не то, что он хотел. Сегодня у нас 60 выпускников. Двое из них сдали государственные экзамены на "отлично", тем самым подтвердили право на получение красных дипломов по специальностям "Электромонтёр" и "Токарь", - рассказал руководитель отделения профколледжа Сергей Баций.

Второй диплом с отличием получил сегодня 62-летний Иван.

"В августе мне исполнится 63 года. Честно говоря, возраст свой не чувствую, поэтому, думаю, что ещё поработаю. В учреждение попал, можно сказать, по глупости - увлекался спиртным, в драке едва не убил друга, за что получил восемь лет. До осуждения окончил Мурманский государственный технический университет по специальности "Инженер-технолог". А теперь у меня второй диплом и тоже с "отличием", - сообщил осуждённый Иван.

Ежегодно в УИС области выпуск дипломированных специалистов с рабочей квалификацией составляет более двухсот человек. Полученная в стенах колонии рабочая профессия – неплохое подспорье для заключённых, как в учреждении, так и при освобождении.