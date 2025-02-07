Учёт диких животных провели в нацпарке Алтын-Эмель, передаёт BaigeNews.kz.

В ежегодном зимнем мероприятии приняли участие сотрудники Жетысуской областной территориальной инспекции, РГКП "Охотзоопром", Института зоологии и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.

Учёт проводился в ясную, безветренную погоду, семью группами из 20 человек, которые считали животных как визуально, так и по следам.

Всего в результате двухдневной работы учтено порядка 5,5 тысячи голов джейранов и около 190 голов архара.

Численность куланов в "Алтын-Эмель" составила 3,6 тысячи особей. Это самая многочисленная популяция кулана в Казахстане. Устойчивый рост численности копытных даёт возможность расселять животных в другие исторические места обитания.

В прошлом году 87 голов были переселены в резерваты "Алтын дала", "Иле-Балхаш" и "Созакское" лесничество.

Основная цель мероприятия - инвентаризация популяций архаров, куланов и джейранов, занесённых в Красную книгу Казахстана.