Краснокнижных соколов изъяли у жителя Жамбылской области
Сегодня, 19:25
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Сегодня, 19:25Сегодня, 19:25
117Фото: polisia.kz
По подозрению в незаконном отлове краснокнижных соколов задержан житель Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчину задержали в ходе оперативных мероприятий сотрудники департамента полиции Кызылординской области совместно с инспекторами Кызылординского регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" при координации прокуратуры.
"Задержанный занимался незаконным отловом соколов, занесённых в Красную книгу Казахстана, с целью продажи их за границу. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты две птицы, похожие на сокола. Они переданы в зоологический парк Шымкента", - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся досудебное расследование.
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