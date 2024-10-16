Краснокнижных соколов изъяли у жителя Жамбылской области

По подозрению в незаконном отлове краснокнижных соколов задержан житель Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчину задержали в ходе оперативных мероприятий сотрудники департамента полиции Кызылординской области совместно с инспекторами Кызылординского регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" при координации прокуратуры.

"Задержанный занимался незаконным отловом соколов, занесённых в Красную книгу Казахстана, с целью продажи их за границу. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты две птицы, похожие на сокола. Они переданы в зоологический парк Шымкента", - сообщили в полиции.