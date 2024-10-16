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Краснокнижных соколов изъяли у жителя Жамбылской области

Сегодня, 19:25
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 19:25
Сегодня, 19:25
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Фото: polisia.kz

По подозрению в незаконном отлове краснокнижных соколов задержан житель Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz

Мужчину задержали в ходе оперативных мероприятий сотрудники департамента полиции Кызылординской области совместно с инспекторами Кызылординского регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" при координации прокуратуры.

"Задержанный занимался незаконным отловом соколов, занесённых в Красную книгу Казахстана, с целью продажи их за границу. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты две птицы, похожие на сокола. Они переданы в зоологический парк Шымкента", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся досудебное расследование.

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