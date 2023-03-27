Краснокнижных медведей, архаров и снежных барсов сняли на видео в Алматинской области

Фото: instagram.com/tabigat_union.kz

Фотоловушки, установленные в горах Жетысуйского Алатау, сняли на видео редких, занесённых в Красную книгу животных, передаёт BaigeNews.kz.

Кадрами поделились в ассоциации "Табигат".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АССОЦИАЦИЯ "ТАБИГАТ" | АЛМАТЫ (@tabigat_union.kz)

"В конце марта ассоциация "Табигат" совместно с зоологами, егерями и охотоведами провела мониторинг животных ресурсов в горах Жетысуйского Алатау. Здесь на территории охотничьих хозяйств в рамках проекта по развитию устойчивого туризма проводятся работы по учёту численности снежного барса и других млекопитающих. Результаты отличные, десятки фотоловушек зафиксировали редких хищников. Все данные будут переданы специалистам", - сообщили в ассоциации.