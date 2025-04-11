Краснокнижные абрикосы зацвели в Иле-Алатауском нацпарке
Цветение диких абрикосов - очень живописное явление.
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В Иле-Алатауском национальном природном парке зацвели дикие абрикосы, занесённые в Красную книгу. Красивое явление сняли на видео с высоты птичьего полёта, передаёт BaigeNews.kz.
В Красную книгу Казахстана занесено 37 видов растений Иле-Алатауского национального природного парка. В том числе и дикие абрикосы, которые относятся к редким видам и требуют дальнейшего изучения, наблюдения за состоянием и особой защиты. Для этого в 2007 году в Талгарском филиале, Котырбулакском лесничестве создан лесной генетический резерват абрикоса. Его общая площадь составляет 168 гектаров.
Абрикос обыкновенный – плодовитое растение, считается генетическим ресурсом, имеющим большое значение для сохранения биоразнообразия.
Цветение диких абрикосов не только экологически значимое явление, но и очень живописное событие.
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