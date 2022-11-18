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Краснокнижную ольху срубили в Баянаульском нацпарке
О фактах незаконной вырубки деревьев рассказали в областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на pavon.kz.
В ходе совещания, в котором участвовали руководители лесоохранных и природоохранных учреждений, а также представители управления недропользования, было озвучено, что общий плановый объем рубок леса по области составляет 64 280 кубических метров.
Почти половина этого объема приходится на резерват "Ертiс орманы". Остальной объем - на Урлютюбское учреждение, Максимо-Горьковское, Павлодарское и другие.
"По состоянию на 16 ноября по области общий процент освоения утвержденных объемов древесины составил 63%", - сообщили в лесхозе.
Руководителям учреждений поручили до конца года освоить весь объем.
Также на совещании обсудили вопрос незаконных порубок. В нынешнем году выявили 44 таких факта, 31 из них произошел в "Ертiс орманы". В результате вырубили леса на 858 тысяч тенге. Самый большой ущерб при небольшом объеме - в Баянаульском нацпарке, где был зарегистрирован факт вырубки краснокнижной ольхи.
"Руководителям учреждений поручили принять меры для стопроцентного взыскания нанесенного ущерба, а также об усилении охранных мероприятий в целях дальнейшего недопущения фактов незаконного поруба", - добавили в инспекции лесного хозяйства.
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