Краснокнижного манула заметили в нацпарке "Чарын"
Сегодня, 20:22
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Сегодня, 20:22Сегодня, 20:22
139Фото: Минэкологии РК
В Чарынском государственном национальном природном парке с помощью фотоловушки зафиксировали манула, занесённого в Красную книгу, передаёт BaigeNews.kz.
Специалисты отметили, что манул – редкий и скрытный зверь. Он редко покидает нору и даже добычу выслеживает из засады.
"На одном квадратном сантиметре их тела может расти до 9 тысяч волосков. Поэтому они могут переносить холода до -50°С. С 1976 года в стране запрещена охота на этих животных", - отметили в Минэкологии.
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