Краснокнижного манула заметили в нацпарке "Чарын"

В Чарынском государственном национальном природном парке с помощью фотоловушки зафиксировали манула, занесённого в Красную книгу, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты отметили, что манул – редкий и скрытный зверь. Он редко покидает нору и даже добычу выслеживает из засады.