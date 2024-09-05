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Краснокнижного манула заметили в нацпарке "Чарын"

Сегодня, 20:22
АВТОР
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Минэкологии РК Сегодня, 20:22
Сегодня, 20:22
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Фото: Минэкологии РК

В Чарынском государственном национальном природном парке с помощью фотоловушки зафиксировали манула, занесённого в Красную книгу, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты отметили, что манул – редкий и скрытный зверь. Он редко покидает нору и даже добычу выслеживает из засады.

"На одном квадратном сантиметре их тела может расти до 9 тысяч волосков. Поэтому они могут переносить холода до -50°С. С 1976 года в стране запрещена охота на этих животных", - отметили в Минэкологии.

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