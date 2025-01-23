Краснокнижного джейрана застрелили в Алматинской области
Материалы переданы в полицию.
Сегодня, 17:32
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Сегодня, 17:32Сегодня, 17:32
91Фото: Минэкологии РК
В Алматинской области выявлен факт браконьерства, передаёт BaigeNews.kz.
22 января инспекторы "Охотзоопрома" в ходе рейдовых мероприятий севернее посёлка Каншенгель остановили автомобиль марки "УАЗ", на котором передвигались четверо местных жителей.
При досмотре машины обнаружены туша животного, предположительно антилопы джейран, занесённой в Красную книгу, две туши зайцев, самодельный фароискатель и два охотничьих ружья.
Материалы переданы в местный отдел полиции.
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