В Алматинской области выявлен факт браконьерства, передаёт BaigeNews.kz.

22 января инспекторы "Охотзоопрома" в ходе рейдовых мероприятий севернее посёлка Каншенгель остановили автомобиль марки "УАЗ", на котором передвигались четверо местных жителей.

При досмотре машины обнаружены туша животного, предположительно антилопы джейран, занесённой в Красную книгу, две туши зайцев, самодельный фароискатель и два охотничьих ружья.



Материалы переданы в местный отдел полиции.