Краснокнижного джейрана застрелили в Алматинской области

В ночь на 25 ноября в ходе планового рейда инспекторами неподалеку от села Акши Илийского района Алматинской области был задержан местный житель, передвигавшийся верхом на лошади, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира.

"В ходе проверки у него была обнаружена туша животного, внешне похожего на антилопу джейран, занесенную в Красную книгу МСОП как редкий и исчезающий вид. Подозреваемый в незаконной охоте и изъятые вещественные доказательства были доставлены в Илийский районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.

К слову, тветственность за незаконную добычу или перевозку редких и находящихся под охраной животных предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан.