По подозрению в незаконной охоте задержали двух человек в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

20 февраля в ходе совместного рейда инспекторов РГП "ПО "Охотзоопром" и сотрудников областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира вблизи посёлка Кеншокы Шетского района заметили людей на снегоходе.

На место вызвали следственно-оперативную группа отдела полиции района. В ходе совместного осмотра близлежащей местности следы снегохода привели инспекторов и сотрудников полиции к разделанной туше архара.

При задержании у одного из подозреваемых изъято охотничье ружьё “Барс”.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 337 УК РК.