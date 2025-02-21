Краснокнижного архара застрелили браконьеры в Карагандинской области
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 18:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:06Сегодня, 18:06
88Фото: t.me/qazfwc
По подозрению в незаконной охоте задержали двух человек в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
20 февраля в ходе совместного рейда инспекторов РГП "ПО "Охотзоопром" и сотрудников областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира вблизи посёлка Кеншокы Шетского района заметили людей на снегоходе.
На место вызвали следственно-оперативную группа отдела полиции района. В ходе совместного осмотра близлежащей местности следы снегохода привели инспекторов и сотрудников полиции к разделанной туше архара.
При задержании у одного из подозреваемых изъято охотничье ружьё “Барс”.
По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 337 УК РК.
Самое читаемое
- Пенсионерка оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке в Шымкенте
- Фильм "Рэкетир: новые времена" сняли с проката в Кыргызстане
- Доллар подорожал до 515 тенге в обменниках Казахстана
- Экс-аким Алматинской области скоропостижно скончался
- "Не загнать в тень": Авторы налоговой реформы о необходимости сбалансированного решения