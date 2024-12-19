На территории Чарынского государственного национального природного парка впервые зафиксировали среднеазиатскую выдру, передаёт BaigeNews.kz.



Редкий представитель животного мира– среднеазиатская выдра, занесённый в Красную книгу Казахстана снят фотоловушкой на территории Сартогайского участка.

"Среднеазиатская выдра относится ко 2-й категории редкости в Красной книге Казахстана, как вид, численность которого стремительно сокращается. Его редкость и сокращение мест обитания требуют усиления мер по охране данного вида. Данное открытие подтверждает эффективность работы Чарынского национального парка по сохранению биологического разнообразия. Регистрация среднеазиатской выдры на территории парка – это результат природоохранных мероприятий и систематического мониторинга экосистем", - отметили в Нацпарке.