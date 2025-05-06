"Красная кнопка" на таможне: Комитет госдоходов упростил подачу жалоб
Теперь казахстанцы могут напрямую обратиться к начальству КГД.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК продолжает работу по внедрению человекоцентричного подхода и повышению качества государственных услуг, передаёт BaigeNews.kz.
Одной из новых инициатив стал запуск так называемой "красной кнопки" — специального QR-кода, размещённого на всех таможенных постах и в центрах таможенного оформления.
С помощью QR-кода граждане и участники внешнеэкономической деятельности могут напрямую обратиться к Председателю КГД, сообщив о возникших трудностях или недобросовестном поведении со стороны сотрудников.
Как отмечают в Комитете, форма обращения проста и понятна, заполнение занимает всего несколько минут. При этом при желании пользователь может оставить обращение анонимно.
Новый инструмент призван обеспечить оперативную реакцию на проблемы при получении таможенных услуг и повысить уровень прозрачности и доверия со стороны общества и бизнеса.
"Каждое обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, а по выявленным случаям примут необходимые меры", - уверяют в КГД.
Комитет призывает всех неравнодушных граждан пользоваться этой возможностью и совместно работать над улучшением качества сервиса в сфере таможенного администрирования.