25 февраля 2025 года в Казахстане был установлен рекорд по количеству зарегистрированных браков. В этот день узами брака связали себя почти тысяча пар, что в два раза превышает среднестатистические показатели для обычных дней, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Госкорпорации "Правительство для граждан", наибольшее количество браков было зарегистрировано в Алматы, Астане и Костанайской области. В то же время жители Улытауской, Кызылординской и Жамбылской областей оказались менее подвержены влиянию "магии чисел".

В обычные дни в Казахстане регистрируется порядка 500 браков, а 25 февраля этот показатель вырос почти вдвое.

Для сравнения, в 2024 году в Казахстане было зарегистрировано 125 544 брака. Самым популярным месяцем для заключения брака оказался июль (13 257 регистраций), а наименьшее количество свадеб состоялось в мае, марте и ноябре – около 8 тысяч.

Таким образом, необычная дата 25.02.2025 стала для многих пар символом счастливого союза, что привело к рекордному числу свадебных церемоний в стране.