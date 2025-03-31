Красиво только снаружи: кызылординцы возмущены частичным ремонтом фасадов
Кызылординцы пожаловались на обновленные для видимости фасады зданий.
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В Сети появилось видео, где жители Кызылорды показывают обновленные фасады жилых домов. Однако оказалось, что ремонт был выполнен только с стороны проезжей части, в то время как фасады внутре дворов остались без изменений, передаёт BaigeNews.kz.
"Похоже, у акима Кызылорды Нуржана Сабитовича Ахатова свой индивидуальный подход к оформлению города. Ему лучше не показывать руководству обратную сторону", – с сарказмом сообщил автор видео.
На публикацию отреагировал городской акимат, объяснив, что работы по обновлению фасадов выполнялись при содействии строительных компаний, которые выполняли ремонт на спонсорские средства. Однако указано, что внутренние фасады должны обслуживаться за счет самих жителей в рамках действующих законов.
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