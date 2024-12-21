  • 21 Декабря, 13:20
  • BAIGENEWS

Красавица-боксёрша из Казахстана бросила громкий вызов после победы

Ранее она отправила в нокаут соперницу из Индии.

Сегодня, 11:49
АВТОР
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instagram.com/muzdi___ Сегодня, 11:49
Сегодня, 11:49
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Фото: instagram.com/muzdi___

На вечере профессионального бокса Fight Nights Boxing в Астане состоялся поединок между непобеждённой казахстанской боксёршей Балаусой Муздиман и представительницей Индии Сушилой Вират, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой прошёл в легчайшем весе и был рассчитан на восемь раундов по две минуты. Его итогом стала победа Муздиман нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Балауса Муздиман одержала шестую победу в профессиональной карьере и по-прежнему сохраняет свой рекорд "чистым", а для Сушилы Вират это поражение стало вторым на профи-ринге. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Ulya | Boxing Promoter (@milaulya_)

После боя казахстанка заявила, что посвятила этот бой своему тренеру.

"Планов очень много. Хочу бой с Диной Торслунд, которая владеет двумя поясами в моем весе WBC и WBO", — заявила Муздиман.

Отметим, Балауса владеет поясом WBA Asia.

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