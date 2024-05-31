  • 31 Мая, 13:02
  • BAIGENEWS

Крановщик сорвался с высоты и разбился насмерть в Астане

Сегодня, 11:45
АВТОР
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bryansk.bezformata.com Сегодня, 11:45
Сегодня, 11:45
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Фото: bryansk.bezformata.com

Рабочий при спуске с башенного крана сорвался с высоты и от полученных травм скончался на месте происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Астаны.

"Оператор при спуске с башенного крана сорвался с высоты и от полученных травм скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

Проводится следствие, назначены необходимые экспертизы.

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