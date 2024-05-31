Крановщик сорвался с высоты и разбился насмерть в Астане
Сегодня, 11:45
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Сегодня, 11:45Сегодня, 11:45
170Фото: bryansk.bezformata.com
Рабочий при спуске с башенного крана сорвался с высоты и от полученных травм скончался на месте происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Астаны.
"Оператор при спуске с башенного крана сорвался с высоты и от полученных травм скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Проводится следствие, назначены необходимые экспертизы.