Крановщик скончался на высоте 32-го этажа в Москве

В Москве на высоте 32-го этажа в кабине башенного крана скончался крановщик, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

По словам источника, из-за жаркой погоды у мужчины остановилось сердце.

Инцидент произошел утром в среду на стройке жилого комплекса High Life в Даниловском районе Москвы. Потерявшего сознание работника обнаружил коллега, поднявшийся на кран.

Спасатели пытались эвакуировать крановщика, чтобы передать врачам, но мешал сильный ветер. Когда сотрудникам МЧС удалось добраться до пострадавшего, они констатировали смерть мужчины, заключил источник.