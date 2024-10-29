КПО успешно завершила строительство малокомплектной школы в ЗКО

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) объявила об успешном завершении строительства и вводе в эксплуатацию малокомплектной школы в селе Жарсуат Бурлинского района ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.

В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие руководство Западно-Казахстанской области во главе с акимом региона Нариманом Турегалиевым, аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов, заместитель генерального директора КПО Мухтар Манкеев и представители подрядных организаций и общественности.

Заместитель генерального директора КПО Мухтар Манкеев поздравил жителей села Жарсуат и гостей церемонии открытия с успешным завершением строительства и отметил, что новая современная школа, обеспеченная всем необходимым оснащением, создаст комфортные условия для занятий учащихся. Это лежит в русле посланий президента РК Касым-Жомарта Токаева, который не раз отмечал необходимость обеспечить равные условия для качественного образования и воспитания детей как в сельской местности, так и в городе.

Новая школа соответствуют всем современным требованиям, в ней созданы максимально комфортные условия для учёбы. Проектная вместимость школы - 108 учащихся. Здание состоит из учебного корпуса и корпуса с учебно-спортивным и актовым залом. Школа оснащена всем необходимым оборудованием и кабинетами, включая актовый зал, спортивный зал с раздельными санузлами и душевыми, учебными кабинетами, современной столовой и кабинетами администрации.

Также в рамках проекта выполнены работы по благоустройству территории малокомплектной школы, установлены МАФы, обустроена спортивная площадка и беговая дорожка.

В рамках своих социальных обязательств по ОСРП КПО ежегодно реализует большое число социально-инфраструктурных проектов в партнёрстве с местными властями.