Козачкову предоставлены те адвокаты, о которых он попросил - Генпрокуратура РК

В Генеральной прокуратуре опровергли информацию об отстранении адвоката Анны Веретельниковой от защиты журналиста Михаила Козачкова, передает BaigeNews.kz.

"Анна Веретельникова от дела не отстранена, так как она не является защитником Михаила Козачкова. Журналист изъявил желание, пользуясь своими правами, ему представлены те адвокаты, о которых он попросил. Анна Веретельникова ему не предоставлялась в качестве адвоката", - сообщил начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Сагиев.

Напомним, известного казахстанского журналиста задержали сотрудники АФМ. В Агентстве сообщили, что Козачкова подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.