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Сегодня, 15:21
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289Фото: пресс-служба Акорды
Койшыбаев сохранил пост вице-премьера – главы аппарата кабмина
Указом главы государства Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен заместителем премьер-министра - руководителем аппарата правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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