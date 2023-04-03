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пресс-служба Акорды Сегодня, 15:21
289
Сегодня, 15:21
289
Фото: пресс-служба Акорды

Койшыбаев сохранил пост вице-премьера – главы аппарата кабмина

Указом главы государства Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен заместителем премьер-министра - руководителем аппарата правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Сегодня, 15:21
289
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