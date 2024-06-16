Ковёр из 7 тысяч крышек изготовили в детсаду Алматы

Семь тысяч крышек от пластиковых бутылок использовали воспитанники алматинского ясли-сада, их родители и педагоги для изготовления ковра в национальном стиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Такого рода занятия благоприятно влияют на развитие малышей. Игрушки, различные фигурки и даже мебель. Из пластика можно, оказывается, даже создать разноцветный ковёр размером три на четыре метра.

Изделие теперь используют еще и как терапевтическое средство — малыши ходят по нему босиком, это стимулирует мозговую деятельность и благотворно влияет на развитие речи, считают педагоги.