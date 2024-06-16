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Ковёр из 7 тысяч крышек изготовили в детсаду Алматы

Сегодня, 07:31
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стоп-кадр из видео Сегодня, 07:31
Сегодня, 07:31
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Фото: стоп-кадр из видео

Семь тысяч крышек от пластиковых бутылок использовали воспитанники алматинского ясли-сада, их родители и педагоги для изготовления ковра в национальном стиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Такого рода занятия благоприятно влияют на развитие малышей. Игрушки, различные фигурки и даже мебель. Из пластика можно, оказывается, даже создать разноцветный ковёр размером три на четыре метра.

Изделие теперь используют еще и как терапевтическое средство — малыши ходят по нему босиком, это стимулирует мозговую деятельность и благотворно влияет на развитие речи, считают педагоги.

"Крышкоград" ("Город крышек") — авторский проект нашего сада. Эта работа — самая первая, с чего всё и началось. Процесс очень увлёк детей. Например, дети из младших групп приносили крышки, а ребята постарше с педагогами собирали ковёр. В день на эти занятия мы отводили по два часа", — рассказала методист ясли-сада Айгерим Баимбетова.

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