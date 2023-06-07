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Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе
Актюбинка зашла в магазин ковров. Один из сложенных ковров упал на неё, в результате чего пострадавшая получила перелом правой тазовой кости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
"Она обратилась в суд с требованием, чтобы владельцы магазина возместили ей затраты на лечение и заплатили за моральный ущерб. Суд первой инстанции оставил иск без рассмотрения. Истец написала апелляционную жалобу. В итоге все закончилось медиативным соглашением. По нему владельцы магазина обязались возместить компенсацию за моральный ущерб в один миллион тенге, половину до подписания соглашения и половину суммы в течение двух месяцев", - сообщается на сайте облсуда.
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