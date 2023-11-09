Ковры, золотые ручки, портреты – на какие украшения интерьера тратят бюджет казахстанские акимы

Государственные служащие постоянно заказывают через портал госзакупок множество предметов, которые считают необходимыми для работы учреждений. Однако некоторые из них выглядят сомнительно. Иногда чиновники запрашивают товар по явно завышенным ценам, например покупка принтера за 10,7 миллиона тенге в детсад в Мангистауской области. Иногда из-за несоответствия реальным нуждам, как в случае, когда сотрудники Дома культуры Текели попытались купить для детской комнаты игровую консоль Sony PlayStation 5 с играми, рассчитанными на аудиторию старше 18 лет.

Что происходит с интерьерами госучреждений разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

В целом, большинство госзакупок, связанных с интерьерными решениями, выглядят вполне понятно. Например, больнице вполне логично заказать имитационную картину с изображением дороги для профилактики риска падения, головокружения. Во дворец культуры многие ожидают увидеть приятные взгляду картины, и выбрать для этого городские пейзажи, как поступили в Атырау, вполне разумно. Но есть и другие.

Например, отдел сельского хозяйства акимата Мойынкумского района в сентябре заказал не просто пять картин с животными, а номерных, которые нужно раскрасить самостоятельно.

Спецификация составлена со знанием дела, требования очень конкретные: количество цветов 30, тематика животные, основа – холст на деревянном подрамнике, тип красок – акриловые, уровень сложности – 4.

В прочих случаях чиновники указывают, что подобные картины предназначены для призов в различных мероприятиях, или это можно понять по названию учреждения. Например, в случае с досуговыми, молодежными, творческими центрами при акиматах. Но отдел сельского хозяйства обычно не проводит спортивные и прочие подобные мероприятия. Однако закуп для таких целей производился.

Животных любят и в акимате Шубаркудыкского сельского округа Темирского района Актюбинской области. В октябре там заказали десять картин с лошадьми.

"Материал полотна: полиэстер, хлопок. Материал рамы: пластик. Размеры: 120 см х 60 см. Изображение лошади должно быть изображено", – такие параметры указаны в технической спецификации.

Аппарат акима Каркаралинского района Карагандинской области в июле заказал сразу 40 картин размером 50 на 70 сантиметров.

Требования заказчика дословно звучат следующим образом: "Картины должны нарисованы в жанре живописи, навыками профессионального художника на тему "Каркаралы".

Управление экономики и бюджетного планирования города Шымкент в июне выделило более полумиллиона тенге на 4 картины. При этом в спецификации непонятно даже, какие сюжеты хочет увидеть заказчик.

"Картина настенная, темы картин согласовать с заказчиком (пейзаж, портрет, природа и т.д.). Доставка картин должна быть в упаковке. Размер: 100х140 см, 4 картины. Подбор и поиск фото за счет собственных средств поставщика. Дизайн, качество фотографии для печати согласовать с заказчиком, предварительно направив 1 образец картины для согласования каждого размера", - такие требования выдвинуты к конечному результату.

Интересно было бы узнать, что именно получило управление на 508 тысяч бюджетных тенге.

400 тысяч тенге потратил в январе этого года администратор судов по Кызылординской области департамента по обеспечению деятельности судов при верховном суде Республики Казахстан. За эти деньги учреждение получило 16 плакатов размером 102 на 62 см, с пластиковой рамкой. На "картинах", согласно спецификации, должны быть размещены "цитаты великих людей". Таким образом, каждый постер в рамке обошелся налогоплательщикам в 25 тысяч тенге.

Руководители различных департаментов любят видеть в своих кабинетах настольные наборы из кожи и дерева. В среднем в таком наборе 8-11 предметов, стоимость составляет от 45 до 100 тысяч тенге в зависимости от комплектации.

"Лоток 2 яруса. Мягкая подложка на стол (коврик), размер 39см*64см горизонтальный. Нож канцелярский. Подставка для бумаг. Подставка для ручек с часами под золото со стеклянным именником с золотой табличкой для гравировки. Золотая ручка-роллер. Золотая перьевая ручка. Визитница. Фоторамка. Подставка для перекидного календаря", – подобным образом выглядит стандартное описание такого набора.

Нередко также встречаются искусственные цветы. Например, в прошлом году прокуратура Карагандинской области купила три "деловых букета из цветочной композиции для интерьеров конференц-зала из аранжировки искусственных цветов и листьев", каждый стоимостью 40 тысяч тенге.

В закупах госорганов также числятся ковры. Если для детсадов ковры необходимы для того, чтобы дети не скользили по полу и не падали, то для "взрослых" учреждений ситуация противоположна. Ковер в лучшем случае выглядит как излишество, а в худшем превращается в грязесборник, особенно в сезон дождей, когда многочисленные сотрудники и посетители заходят в помещение с покрытых слякотью улиц.

На ковры уходят миллионы бюджетных денег. Например, управление делами акимата Кызылординской области опубликовало объявление, согласно которому планирует приобрести 6 ковров на общую сумму в 591 тысячу тенге. В октябре текущего года отдел внутренней политики Сарыагашского района купил 30 ковров на 1 миллион 770 тысяч тенге. Департамент по делам обороны области Улытау в сентябре выделил 1 178 571,5 тенге на покупку 7 ковров. Один из них, дорожка шириной 1 метр и длиной 83 метра, стоила 592 857,1 тенге. И это только три закупки, а их сотни.

Но самый популярный предмет интерьера у госслужащих – это портрет главы государства.

Многие иностранцы отмечают, что в Казахстане, как и в некоторых других странах СНГ, везде можно увидеть портреты президента и других высокопоставленных лиц. Сам Касым-Жомарт Токаев прямо высказался на этот счет еще в 2019 году. Тогда он приехал с рабочим визитом в Мангистаускую область.

"Мне сообщили, что в Актау установили более десяти билбордов с моим изображением. Считаю, что это совершенно неуместно, я не нуждаюсь в такого рода пропаганде. К чему такая административная ретивость? Вместо того, чтобы растрачивать средства на подобные инициативы, нужно было их направить на решение социальных вопросов", – сказал президент.

Однако на местах ситуация зачастую не изменилась, ретивость не уменьшилась.

Только за последний месяц множество организаций заказало портреты президента или опубликовало соответствующие объявления, победитель по которым еще не выбран. В числе подобных учреждений: костанайский центр по оказанию социальных услуг, рудненская школа им. Абая, акиматы Рудного, Конеккеткенского сельского округа, Каргалинского сельского округа, Алакольское лесное хозяйство, Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области, Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии. И это далеко не полный список. Хотя отдельный портрет обычно стоит недорого, в пределах 50 тысяч тенге, в масштабах республики эти изображения становятся ощутимой нагрузкой на бюджет.

Когда Касым-Жомарт Токаев только вступил в должность президента, он отдельно отметил, что портреты Нурсултана Назарбаева убирать не надо, их стоит оставить "в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий учебных помещений". Возможно, поэтому Национальная геологическая служба заказала "портрет первого президента Республики Казахстан с президентом Республики Казахстан".

Также стоит отметить, что некоторые чиновники считают портрет президента государственной символикой, так же, как и флаг, герб и гимн. В названиях лотов так и пишут: "Приобретение государственной символики РК (герб для кабинета, портрет Президента РК, юбка под флаг, стойка под флаг кабинетная) по государственным стандартам" или "Работы по изготовлению государственных символов (флаг с бахромой, герб, флаг наружный, портрет президента)". Однако это неверно, портреты главы государства не входят в число госсимволов.

Помимо Касым-Жомарта Токаева популярностью пользуется министр обороны Руслан Жаксылыков. Его портрет заказали рудненская школа им. Абая и Макатский технологический колледж нефти и газа, а также, что, в отличие от предыдущих случаев, выглядит логично, управление обеспечения мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны области Жетысу.

В департаменте юстиции Акмолинской области решили помимо стандартных портретов президента и министра юстиции также повесить изображение руководителя данного департамента. При этом его фотография в первоначальной неудавшейся закупке не упоминалась, она появилась только в повторном объявлении.

Аппарат акима Щербактинского района в прошлом году потратил 350 тысяч тенге на 10 портретов районных руководителей. Согласно спецификации, портреты должны быть оформлены золотым багетом с орнаментом вокруг, именными табличками и объемными буквами, также золотого цвета.

"Реставрация фотографии перед печатью обязательна. Материалы заказчика неисправны (фото), нужна обработка для широкоформатной печати", – дополнительно отмечено в спецификации.

Хотя для узнаваемости населением акимам достаточно было бы регулярно встречаться с жителями своих районов и выполнять свои рабочие обязанности. Таких акимов люди запоминают и без фотографий в красивых рамках.