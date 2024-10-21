Ковры, антиквариат, украшения представили афганцы на выставке в Алматы

В Алматы в комплексе "Атакент-Экспо" открылась выставка афганских товаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство торговли и интеграции РК.

Там представлены уникальные ковры ручной работы, свежие фрукты и овощи, орехи, шафрановый чай, антиквариат, строительные материалы, драгоценные камни, кондитерские изделия и многие другие традиционные афганские товары.

Масштаб выставки в два раза превышает проведённую в 2023 году в Астане: представлены товары более 80 афганских компаний и свыше 150 представителей афганского бизнес-сообщества.

Например, владелец компании Haidar Rafat LTD Абдул Басир представил на выставке уникальную коллекцию национальных ювелирных украшений, медных кувшинов и антиквариата.

"Я привез в Казахстан старинные изделия, среди которых один из самых древних экспонатов, выставленных на продажу, имеет международный сертификат антиквариата", – поделился Абдул Басир.

Он выразил надежду на сотрудничество с музеями Казахстана, подчёркивая важность обмена культурным наследием и поддержания традиций между странами.

Фереба Насеери, директор компании и глава Ассоциации женщин-бизнесменов в Афганистане, представила на выставке уникальные изделия ручной работы, созданные из натурального сырья.

По ее словам, для работы на выставке в Алматы приехали 12 талантливых женщин. Их handmade товары пользуются высоким спросом как в Афганистане, так и за его пределами. Изделия афганских мастериц находят признание в Германии, Франции и Америке, где уже существуют представительства, занимающиеся продвижением их продукции. Фереба Насеери надеется, что в ходе алматинской выставки удастся наладить контакты с местными предпринимательницами для дальнейшего сотрудничества.

Выставка традиционных афганских товаров в Алматы пройдет с 20 по 22 октября 2024 года. 22 октября в Алматы состоится казахстанско-афганский бизнес-форум, в рамках которого участники обсудят новые возможности сотрудничества на B2B встречах.

Фото: министерство торговли и интеграции РК