Ковать науку и железо нужно параллельно: о новых трендах в металлургии рассказала профессор

Казахстанская металлургия прошла большой путь. История каждого предприятия уникальна, многие заводы были эвакуированы из осажденных городов в годы Второй мировой войны. Этот большой и сложный путь был пройден благодаря неимоверному труду металлургов. Немаловажную роль в развитии отрасли сыграли учёные, которые с помощью исследований дали толчок для роста многих ведущих заводов и комбинатов. В День металлурга, который в Казахстане отмечают в третье воскресенье июля, корреспондент BaigeNews.kz узнала какие ноу-хау в этой сфере ждут казахстанцев и насколько они применимы на практике.

"Мы не должны играть в догонялки"

Развитие любого промышленного предприятия, его конкурентоспособность не возможны без научно-технической мысли. Это можно отнести ко всем отраслям экономики, а в металлургии это более чем актуально. На сегодняшний день эта отрасль уверенно опирается на инновации и научно-исследовательскую деятельность.

Для Карагандинского региона, который считается промышленным и индустриальным, востребовано особенно. Стоит отметить, что ряд исследований и разработок в металлургической сфере успешно применяются на практике. Мы побеседовали с преподавателем Карагандинского технического университета, кандидатом технических наук, профессором Светланой Квон и узнали, как развивается металлургическая наука.

"Наша страна и регион в отдельности обладают вполне развитой металлургией. Однако, я считаю, что без грамотного научно обоснованного подхода невозможна эффективная работа предприятий. Мы должны развивать и металловедение. На базе университета мы занимаемся разработкой нового сплава, это абсолютно новый тренд в металлургии. Конечно, это достаточно дорогие сплавы, но зато они показывают уникальные свойства. Поэтому в долгосрочной перспективе они будут занимать лидирующие позиции. Свойства на самом деле уникальные, мы уже прошли экспертизу, написано много научного материала. Уверена, что мы скажем новое слово в сфере научной и практической металлургии", — рассказала Светлана Квон.

Светлана Квон окончила Московский институт стали и сплавов по специальности "Физико-химические исследования металлургических процессов". Профессор университета в ходе подготовки научной диссертации разработала рекомендации по усовершенствованию режимов окомкования, обжига и металлизации железорудных окатышей. Эи рекомендации были учтены в технологических процессах на Оскольском электрометаллургическом комбинате.

Светлана Квон — автор более 250 научных и учебно-методических трудов. В отрасли металловедения работает с 1988 года. За эти годы она реализовала десятки проектов, защитила и одобрены научными сообществами инновационные идеи и проекты.

"Мы первые и единственные в стране, кто выиграл грант от фонда науки РК. Мы разрабатывали антикоррозионные покрытия для изделий, которые производятся из стали, чугуна. Нашим частным партнером стал завод имени Пархоменко, они работали и продолжают работать с комбинатом Qarmеt. Завод считается мобильным гибким предприятием с полным циклом производства, там специализируются на выпуске горно-шахтного и обогатительного оборудования. Понятно, что продукция завода используется в очень агрессивной среде. К примеру, в шахтах повышенная влажность. Поэтому наши труды в области антикоррозийного покрытия были реализованы. Для нас очень важно, чтобы то, что мы делаем на перспективу развития столь нужной для экономики сферы применялось на практике, — подчеркнула профессор".

Архивное фото Айжан Ныгметжан/BaigeNews.kz

Чтобы выяснить, насколько применимы труды карагандинских ученых, мы обратились представителям градообразующего предприятия Qarmet, которое является одним из лидеров металлургии и горно-добывающей отрасли.

"Наука и металлургия связаны неразрывно. Это два важнейших пласта, которые должны развиваться параллельно. Если же мы не будем вникать в исследования, которые предлагают нам ученые, получатся своеобразные догонялки. Мы стараемся придерживаться партнерских отношений. Наше предприятие заключили договор с ВУЗами, очень плодотворно мы работаем с Nazarbayev university, Карагандинским техническим университетом, университетом имени Букетова. Ряд интересных и необходимых разработок внедрены в производство. Сейчас конечно не так активно, как хотелось бы, мы применяем новые идеи в сфере научной металлургии. После смены инвестора, на протяжении полугода перед руководством предприятия стояла несколько другая, но необходимая на тот момент задача. Нужно было пополнить сырьевую базу, чтобы выходить на показатели, без которых выпуск и реализация продукция по всему миру была бы невозможна. Но уже на стадии подписания документов по инновационному развитию планируем внести изменения в области вторичной переработки. С экологической точки зрения также давно назрела необходимость перемен. Я уверен, что взаимодействуя с учеными, мы сможем добиться многого", — отметил начальник производственного отдела Qarmet комбината Александр Долженко.

По словам Светланы Квон, у команды исследователей, которыми она руководит, есть ряд проектов, которые успешно показали бы себя на практике. Более того стали бы экономически выгодными.