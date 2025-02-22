Самую милую спасательную операцию провели сотрудники МЧС в одной из квартир жилого дома по проспекту Б.Момышулы в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Игривый котёнок застрял головой между стеной и батареей отопления. Отчаявшаяся хозяйка питомца вызвала спасателей.

"Сотрудникам МЧС приподняли тяжелую, горячую батарею, чтобы дать возможность хвостатому искателю приключений освободить голову. Хозяйка и её двое детей расцеловали своего любимца и поблагодарили спасателей", — говорится в сообщении.

Нам важна каждая жизнь, отмечают спасатели.