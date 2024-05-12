Котёнка, просидевшего три дня на плите перекрытия, спасли в Актау

Котёнок по неизвестным причинам оказался на плите перекрытия между вторым и третьим этажами многоквартирного дома и не мог самостоятельно выбраться из создавшейся западни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Историю спасения котенка рассказала девочка Радмила, проживающая в доме №40 в 11 микрорайоне.

9 мая школьница возвращалась вечером с 12 микрорайона домой и за домом №38 в 11 микрорайоне услышала мяуканье, но не смогла определить, откуда оно исходит. 11 мая, она проходила в том же месте и снова услышала те же звуки. Присмотревшись, девочка увидела сидящего на плите перекрытия котёнка.

"Не знаю, как он оказался на плите перекрытия между вторым и третьим этажами. Вероятно, что его скинули жильцы сверху, и он ухватился за дерево, прыгнув на бетонный выступ, либо же сразу уцепился за плиту перекрытия. Находился он там три дня, как мне сказали жильцы дома", — рассказывает девочка.

Радмила обратилась за помощью к девушке, квартира которой находилась на втором этаже — как раз в том месте, где сидел котёнок. Самостоятельно жительнице дома спасти животное не удалось, поэтому Радмила решилась позвонить спасателям. Специалисты прибыли на место в течение 10 минут.

Проехать позади дома у огнеборцев не получилось, но один из пожарных смог пролезть через окно, встать в полный рост без страховки и достать котенка.

Котенок спрыгнул с рук спасателя и через решётку забежал в подвал. Накормить и напоить животное Радмиле не удалось.