Коттеджный городок вместо соцпроектов незаконно возвели в Актюбинской области

Земли стоимостью 161 млн тенге в Актюбинской области вернули государству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

По информации прокуратуры, в 2018 году АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе" реализовал земельный участок площадью 25 га ТОО "Баракат Нур" под специальный проект на 130 млн тенге.

"В момент реализации указанного земельного участка, кадастровая стоимость составляла 161 млн тенге, тем самым сумма была занижена на 31 млн тенге. В последующем, эти земли незаконно разделены на 167 земельных участков и реализованы третьим лицам для строительства коттеджного городка", - сообщили в ведомстве.

Решением суда исковые требования СПК удовлетворены, договора купли-продажи между СПК и ТОО "Баракат Нур", а также третьими лицами признаны недействительными.