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Коттеджи начнут сносить в Алматы Сегодня, 22:29
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Сегодня, 22:29
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Коттеджи начнут сносить в Алматы

Дело о строительстве коттеджей в Бостандыкском районе Алматы передано в суд. Об этом сообщил руководитель Управления градостроительного контроля города Бахытжан Наурзбеков, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомство обратилась женщина, живущая в садоводческом товариществе “Алатау-2”. 

"У меня вопрос по поводу застройки коттеджного городка Baganashil Hills на месте бывшего оврага. 15 лет назад этот овраг был засыпан. Теперь там собираются строить городок – 74 коттеджа. Из-за строительства у некоторых соседей потрескались стены дома. Через несколько лет это может стать проблемой для всех, потому что овраг – это пересохшее русло реки. Эта вода, если спросить любого специалиста по водным ресурсам, может вернуться", - обеспокоена алматинка. 

Глава управления поспешил её успокоить. 

"Мы подали в суд, чтобы снести застройку. Там незаконно начали строительство около 10 объектов – ИЖС, двухэтажные дома. Подготовка иска по запрету строительства у нас в работе", - сказал Наурзбеков.

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Сегодня, 22:29
44
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