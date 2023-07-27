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МЧС РК Сегодня, 15:13
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Сегодня, 15:13
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Фото: МЧС РК

Коттедж и автоцистерны горят в Астане

Крупынй пожар тушат на правом берегу в Астане. По данным ДЧС, горят автоцистерны, бочки с легковоспламеняющейся жидкостью и двухэтажный коттедж, передаёт BaigeNews.kz.

Вызов поступил с улицы Ер Косай в 14:11.

В 14:45 возгорание локализовано. 

Над ликвидацией работают 74 человека личного состава и 14 единиц техники ДЧС Астаны.

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Сегодня, 15:13
288
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