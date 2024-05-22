  • 22 Мая, 08:18
  • BAIGENEWS

Котлован неизвестного происхождения обнаружили близ Атырау

Сегодня, 04:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
azh.kz Сегодня, 04:55
Сегодня, 04:55
202
Фото: azh.kz

В 18 километрах от Атырау обнаружен котлован неизвестного происхождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Он расположен в местечке Кызылжар сельского округа Бейбарыс Махамбетского района. Его длина составляет 20 метров, а глубина – 10 метров.

Специалисты сельского округа Бейбарыс и районного отдела земельных отношений посетили и провели совместное исследование.

"Эта земля принадлежит ТОО "Первомайский". Котлован, обнаруженный в степи, находится в 18 километрах от Атырау. На этой территории нет ничего, кроме кладбища, и это не пастбище. В целях обеспечения безопасности были проведены работы по ограждению", – говорит аким сельского округа Бейбарыс Сейлбек Зулхашев.

Самое читаемое

Наверх