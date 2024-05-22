Котлован неизвестного происхождения обнаружили близ Атырау

В 18 километрах от Атырау обнаружен котлован неизвестного происхождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Он расположен в местечке Кызылжар сельского округа Бейбарыс Махамбетского района. Его длина составляет 20 метров, а глубина – 10 метров.

Специалисты сельского округа Бейбарыс и районного отдела земельных отношений посетили и провели совместное исследование.