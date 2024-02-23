Котельную на 730 млн тенге хотел незаконно приобрести районный акимат Акмолинской области

Мерами прокуратуры Шортандинского района предотвращена незаконная государственная закупка на сумму 730 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

"Установлено, что в годовом плане государственных закупок местного исполнительного органа района намеревалось приобрести блочно-модульную котельную не конкурентным способом, то есть из одного источника путем прямого заключения договора", - сообщили в прокуратуре.

Актом прокурорского надзора указанная закупка отменена, в годовой план внесены изменения об организации закупок способом открытого конкурса.