Котельную на 730 млн тенге хотел незаконно приобрести районный акимат Акмолинской области
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Мерами прокуратуры Шортандинского района предотвращена незаконная государственная закупка на сумму 730 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
"Установлено, что в годовом плане государственных закупок местного исполнительного органа района намеревалось приобрести блочно-модульную котельную не конкурентным способом, то есть из одного источника путем прямого заключения договора", - сообщили в прокуратуре.
Актом прокурорского надзора указанная закупка отменена, в годовой план внесены изменения об организации закупок способом открытого конкурса.
"Тем самым мерами прокуратуры района заблаговременно предотвращены незаконные закупки на сумму 730 млн. тенге и обеспечен конкурентный доступ субъектам бизнеса к открытому конкурсу", - уточнили в ведомстве.
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