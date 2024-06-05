Котельная за 1,7 млрд тенге не используется в Семее – Алихан Смаилов
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Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на заседании Мажилиса сообщил об неэффективном использовании бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz.
"К примеру, в городе Семей по причине несоблюдения требований пожарной безопасности в части удаленности от АЗС не используется построенная в 2023 году котельная "Центр" на сумму 1,7 млрд тенге. По причине заморозки в городе Жезказган до сих пор не заселен построенный в 2023 году жилой дом стоимостью почти 600 млн тенге", - сказал Смаилов.
По его мнению, высокий уровень освоения бюджетных средств с предоставлением большей самостоятельности акиматам в отдельных случаях продемонстрировал низкую результативность. В некоторых регионах низкая бюджетная дисциплина, добавил Смаилов.
"Почти 5 трлн тенге составили субвенции регионам за счет передачи целевых текущих трансфертов в базу трансфертов общего характера. Это рост более чем в два раза за последние три года. Целевые трансферты составили еще почти два трлн тенге, исполнение по которым достаточно высокое – 98% процентов. А по факту? Имеет место низкая бюджетная дисциплина. Только по результатам аудита в четырех областях – Абай, Жетісу, Ұлытау и Алматинской – отмечено несоблюдение нормативных сроков строительства по 27 процентов бюджетных инвестиционных проектов. Реализация отдельных проектов длится до 10 лет", - сказал Смаилов.
По его словам, по несвоевременно завершенным проектам уже отмечено удорожание суммарно более чем на 60 процентов. По остальным же только предстоит узнать, во что выльется нерасторопность регионов в реализации важных инженерных и инфраструктурных проектов.
"В этих четырех регионах произведена оплата за невыполненный объем работы почти на 3,4 млрд тенге. Имеют место факты использования не по назначению объектов, очень важных и востребованных в регионах. В реализации бюджетных инвестиционных проектов нужно навести порядок", - сказал Смаилов.
Он считает, что нужно прекратить практику затягивания сроков исполнения и удорожания проектов, сокращать сроки реализации проектов.
"Администраторам бюджетных программ должно быть вменено обязательное применение типовых проектов. По таким проектам должна быть ускоренная процедура планирования, получения необходимых экспертиз и разрешений. Возможное удорожание по ним можно отслеживать через применение IT-решений для мониторинга заложенных в этих проектах стоимостных характеристик. Это в перспективе может если не исключить необходимость прохождения процедур, связанных с удорожанием проекта, так хотя бы их сократить. Определение поставщиков должно максимально исключать человеческое участие. Цифровые решения это позволяют", - сказал Смаилов.