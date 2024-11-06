Котельная взорвалась в Костанайской области
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ЧП в котельной произошло в селе Амангельды Костанайской области, пострадал человек, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ДЧС региона, на территории отдельно стоящей котельной Дома культуры произошёл разрыв котла с последующим обрушением здания.
"Силами спасателей из под завалов извлечён 55-летний мужчина. Он передан сотрудникам службы скорой медицинской помощи. Со слов очевидцев, других людей в здании не было", - уточнили в департаменте.
На месте работают сотрудники ДЧС, полиции, МИО.
В местном акимате сообщили, что котельная отапливала три двухэтажных жилых дома и административные здания (суд, музей, Дом культуры). Взорвавшийся котёл в ней установили в 2022 году.
"Для восстановления теплоснабжения в течение полутора суток будет использована блочно-модульная котельная контейнерного типа, готовая к установке. Перебоев с электроэнергией нет", - сообщили в акимате.
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