Котельная взорвалась в Костанайской области

ЧП в котельной произошло в селе Амангельды Костанайской области, пострадал человек, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС региона, на территории отдельно стоящей котельной Дома культуры произошёл разрыв котла с последующим обрушением здания.

"Силами спасателей из под завалов извлечён 55-летний мужчина. Он передан сотрудникам службы скорой медицинской помощи. Со слов очевидцев, других людей в здании не было", - уточнили в департаменте.

На месте работают сотрудники ДЧС, полиции, МИО.

В местном акимате сообщили, что котельная отапливала три двухэтажных жилых дома и административные здания (суд, музей, Дом культуры). Взорвавшийся котёл в ней установили в 2022 году.