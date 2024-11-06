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Котельная взорвалась в Костанайской области

Сегодня, 17:18
АВТОР
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ДЧС Костанайской области Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18
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Фото: ДЧС Костанайской области

ЧП в котельной произошло в селе Амангельды Костанайской области, пострадал человек, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС региона, на территории отдельно стоящей котельной Дома культуры произошёл разрыв котла с последующим обрушением здания. 

"Силами спасателей из под завалов извлечён 55-летний мужчина. Он передан сотрудникам службы скорой медицинской помощи. Со слов очевидцев, других людей в здании не было", - уточнили в департаменте. 

На месте работают сотрудники ДЧС, полиции, МИО.

В местном акимате сообщили, что котельная отапливала три двухэтажных жилых дома и административные здания (суд, музей, Дом культуры). Взорвавшийся котёл в ней установили в 2022 году.

"Для восстановления теплоснабжения в течение полутора суток будет использована блочно-модульная котельная контейнерного типа, готовая к установке. Перебоев с электроэнергией нет", - сообщили в акимате.

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