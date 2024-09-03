Кота расстреляли из пневматического оружия в Аксу
Сегодня, 17:29
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Сегодня, 17:29Сегодня, 17:29
137Фото: pxhere.com
Раненого кота обнаружили в мусорном баке жители Аксу. После проведения рентгена выяснилось, что в животное стреляли из пневматического оружия, в теле нашли пули, передаёт BaigeNews.kz.
Волонтёры сообщили, что коту оказали медицинскую помощь - удалили дробь и повреждённый глаз.
В департаменте полиции Павлодарской области пояснили, что по факту жестокого обращения с животными проводится досудебное расследование.
"Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному факту", - утончили в ДП.
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