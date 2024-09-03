  • 3 Сентября, 18:49
  • BAIGENEWS

Кота расстреляли из пневматического оружия в Аксу

Сегодня, 17:29
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:29
Сегодня, 17:29
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Фото: pxhere.com

Раненого кота обнаружили в мусорном баке жители Аксу. После проведения рентгена выяснилось, что в животное стреляли из пневматического оружия, в теле нашли пули, передаёт BaigeNews.kz.

Волонтёры сообщили, что коту оказали медицинскую помощь - удалили дробь и повреждённый глаз.

В департаменте полиции Павлодарской области пояснили, что по факту жестокого обращения с животными проводится досудебное расследование.

"Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному факту", - утончили в ДП.

 

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