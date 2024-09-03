Кота расстреляли из пневматического оружия в Аксу

Раненого кота обнаружили в мусорном баке жители Аксу. После проведения рентгена выяснилось, что в животное стреляли из пневматического оружия, в теле нашли пули, передаёт BaigeNews.kz.

Волонтёры сообщили, что коту оказали медицинскую помощь - удалили дробь и повреждённый глаз.

В департаменте полиции Павлодарской области пояснили, что по факту жестокого обращения с животными проводится досудебное расследование.