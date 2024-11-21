Косулю застрелил браконьер в Павлодарской области
В салоне внедорожника инспекторы "Охотзоопрома" обнаружили тушу животного и ружье.
Сегодня, 15:30
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Сегодня, 15:30Сегодня, 15:30
93Фото: t.me/qazfwc
Факт незаконной охоты выявили инспекторы "Охотзоопрома" в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.
Для проверки они остановили автомобиль марки Tank-300. В ходе осмотра салона обнаружили тушу косули и охотничье ружьё марки ИЖ-27 без соответствующего разрешения.
Материалы передали в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 337 УК РК - "Незаконная охота".
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