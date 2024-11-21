  • 21 Ноября, 16:13
  • BAIGENEWS

Косулю застрелил браконьер в Павлодарской области

В салоне внедорожника инспекторы "Охотзоопрома" обнаружили тушу животного и ружье.

Сегодня, 15:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/qazfwc Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30
93
Фото: t.me/qazfwc

Факт незаконной охоты выявили инспекторы "Охотзоопрома" в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

Для проверки они остановили автомобиль марки Tank-300. В ходе осмотра салона обнаружили тушу косули и охотничье ружьё марки ИЖ-27 без соответствующего разрешения.

Материалы передали в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 337 УК РК - "Незаконная охота". 

Самое читаемое

Наверх