Косулю спасли на Алаколе
Животное, нуждающееся в помощи, заметили сотрудники заповедника.
Сегодня, 19:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:12Сегодня, 19:12
42Фото: pxhere.com
Инспекторы Алакольского заповедника спасли сибирскую косулю, передаёт BaigeNews.kz.
Во время рейдового осмотра инспекторы обнаружили животное, застрявшее на льду и неспособное встать.
Благодаря оперативным действиям косулю вернули в безопасную среду.
Самое читаемое
- В Бразилии расшифровали данные чёрных ящиков разбившегося под Актау самолёта
- На священный город Мекка обрушились наводнения
- Бронзовый призер Олимпиады отказалась от казахстанского гражданства
- Офис интернет-мошенников обнаружили в Темиртау
- Нападение на супружескую пару в Алматы: в полиции рассказали подробности