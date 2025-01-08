Инспекторы Алакольского заповедника спасли сибирскую косулю, передаёт BaigeNews.kz.

Во время рейдового осмотра инспекторы обнаружили животное, застрявшее на льду и неспособное встать.

Благодаря оперативным действиям косулю вернули в безопасную среду.