  • 8 Января, 19:21
  • BAIGENEWS

Косулю спасли на Алаколе

Животное, нуждающееся в помощи, заметили сотрудники заповедника.

Сегодня, 19:12
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:12
Сегодня, 19:12
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Фото: pxhere.com

Инспекторы Алакольского заповедника спасли сибирскую косулю, передаёт BaigeNews.kz.

Во время рейдового осмотра инспекторы обнаружили животное, застрявшее на льду и неспособное встать.

Благодаря оперативным действиям косулю вернули в безопасную среду.

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