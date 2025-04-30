На территории Чарынского государственного национального природного парка заметили косуль, передаёт BaigeNews.kz.

Фотоловушки, установленные в рамках программы по наблюдению за дикой природой, зафиксировали присутствие этих животных на территории Чарынского ГНПП. Это свидетельствует о благоприятных условиях обитания и сохранности экосистемы парка.

Косули являются важными показателями экологического баланса, и их наличие подтверждает эффективность проводимых природоохранных и научных мероприятий.