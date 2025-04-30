Косули позировали перед фотоловушкой на Чарыне
Эти млекопитающие считаются индикаторами экологического равновесия.
Сегодня, 19:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:24Сегодня, 19:24
206Фото: pxhere.com
На территории Чарынского государственного национального природного парка заметили косуль, передаёт BaigeNews.kz.
Фотоловушки, установленные в рамках программы по наблюдению за дикой природой, зафиксировали присутствие этих животных на территории Чарынского ГНПП. Это свидетельствует о благоприятных условиях обитания и сохранности экосистемы парка.
Косули являются важными показателями экологического баланса, и их наличие подтверждает эффективность проводимых природоохранных и научных мероприятий.
Самое читаемое
- Женщину убили в элитном ЖК в Атырау
- Казахстанский фильм завоевал девять наград на международном кинофестивале
- Продлится до самой ночи: Костанайская область переживает аномальный ураган
- Ружьё принёс Шерзат – в суде показали видео допроса по резонансному делу
- "Я понял, что они идут добивать": в суде по делу Шерзата показали видео следственного эксперимента