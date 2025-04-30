  • 30 Апреля, 21:31
  • BAIGENEWS

Косули позировали перед фотоловушкой на Чарыне

Эти млекопитающие считаются индикаторами экологического равновесия.

Сегодня, 19:24
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:24
Сегодня, 19:24
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Фото: pxhere.com

На территории Чарынского государственного национального природного парка заметили косуль, передаёт BaigeNews.kz.

Фотоловушки, установленные в рамках программы по наблюдению за дикой природой, зафиксировали присутствие этих животных на территории Чарынского ГНПП. Это свидетельствует о благоприятных условиях обитания и сохранности экосистемы парка.

Косули являются важными показателями экологического баланса, и их наличие подтверждает эффективность проводимых природоохранных и научных мероприятий.

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