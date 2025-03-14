В Испании учёные обнаружили окаменевшие лицевые кости возрастом примерно 1,1–1,4 миллиона лет, возможно, представляющие ранее неизвестный вид в эволюционной линии человека. Если это так, то раннюю историю человечества в Европе придется переписать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

Окаменелости, найденные в пещере Сима-дель-Элефанте недалеко от испанского города Бургос, представляют собой фрагменты, составляющие примерно 80% левой стороны средней части лица взрослого человека, включая части скуловой кости и верхней челюсти с носовой частью. Это одни из самых древних человеческих останков в Европе из известных на сегодняшний день.

Исследователи назвали владельца этих костей Пинком, в честь группы Pink Floyd (хотя пол его не удалось определить).

Анатомия лица Пинка оказалась более примитивной, чем у Homo antecessor — вида, обитавшего в Западной Европе около 850 000 лет назад, средняя часть лица которого напоминала облик современных людей. Пинк обладал более выступающей и массивной средней частью лица, чем Homo antecessor, и в чём-то напоминал, а где-то отличался от Homo erectus, который сегодня считается первым видом человека, мигрировавшим из Африки.

Исследователи заявили, что найденных костей недостаточно, чтобы сделать вывод о принадлежности Пинка к новому виду древнего человека, но считают такую возможность вполне реальной. Пока что находку классифицировали как Homo affinis erectus в знак признания её сходства с некоторыми чертами Homo erectus.