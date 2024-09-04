Костанайца судят за смертельное ДТП, а он обвинил в нём уехавшего из страны астанчанина

Уголовное дело по масштабному ДТП на трассе в Костанайской области, в котором столкнулись пять автомобилей и один водитель погиб, наконец дошло до суда, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Смертельная авария на 41-м километре трассы Аулиеколь-Костанай произошла 17 декабря прошлого года и только спустя восемь месяцев подсудимому предъявили обвинение.

Им оказался 61-летний житель Костанайской области, водитель Honda CR-V Константин Заря. По версии обвинения, именно он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с водителем BMV X5, жителем Астаны Сергеем Мнеян. Из-за столкновения Мнеян тоже выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ещё двумя автомобилями – Chevrolet Cobalt (водитель Александр Скацкий) и Hyundai Accent (водитель Сейльбек Омаров). Hyundai Accent в свою очередь столкнулся с попутно идущим автомобилем с ВАЗ-2110 (водитель Руслан Джаксагалиев).

В результате крупного столкновения водитель Chevrolet Cobalt Александр Скацкий вылетел в кювет и от полученных травм скончался на месте ДТП. Согласно выводам судмедэкспертов, Скацкий одновременно получил травмы головы, живота и груди, которые оказались несовместимы с жизнью.

Водители других машин и их пассажиры также получили тяжкий и средний вред здоровью. В частности, водитель BMV X5 Сергей Мнеян получил закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга и перелом рёбер. Пассажирка BMV X5 Овеян во время ДТП сломала лодыжку, голень и получила множественные ссадины головы. Водитель Hyundai Accent Сейльбек Омаров получил тупую травму живота с разрывом кишечника и закрытую черепно-мозговую травму, перелом рёбер. И только водитель ВАЗ-2110 Руслан Джаксагалиев получил ссадины головы, а подсудимый, по данным судмедэкспертов, вообще не получил никаких травм.

Несмотря на доводы обвинения о том, что правила дорожного движения нарушил именно водитель Заря, что и привело к первоначальному столкновению его авто Honda CR-V с BMV X5 и спровоцировало последующие столкновения, подсудимый категорически не признал вину. Более того, в суде он прямо обвинил в смертельном ДТП водителя BMV X5 Сергея Мнеян, который проходит по делу потерпевшим. По версии подсудимого, именно Мнеян выехал на полосу встречного движения, что и привело к крупному ДТП.

Что по этому поводу думает сам участник ДТП Сергей Мнеян, выяснить суду пока так и не удалось. Ведь ни он, ни его пассажирка, получившая серьёзные травмы, ни на одно заседание суда не явились. И даже не подключились к нему онлайн.

"Показания моего подзащитного Заря прямо указывают на то, что виновником ДТП является водитель BMV X5 Сергей Мнеян, – сообщил суду адвокат подсудимого Марат Шуакпаев. – Прошу признать его неявку на третье судебное заседание неуважительной и отреагировать – понудить указанных лиц участвовать в процессе".

Адвокат Мнеяна Михаил Щур объяснил его неявку в суд отъездом за пределы Казахстана – на лечение в США. И обещал предоставить документы о пересечении границы на следующее судебное заседание.

Судя по всему, в суде придётся столкнуться двум весьма известным в Костанайской области адвокатам. Марат Шуакпаев буквально в январе этого года защитил в Верховном суде директора ГКП "КТЭК" (Костанайской теплоэнергетической компании) Аскара Бекпаганбетова. Его обвиняли в крупном хищении бюджетных средств на установке газовых горелок для КТЭК. Коллегия Костанайского областного суда приговорила его к четырём годам колонии средней безопасности, но через восемь месяцев, благодаря стараниям Шуакпаева в Верховном суде, директор КТЭК был полностью оправдан. И даже смог вновь восстановиться в должности директора теплокомпании, которую на тот момент занимал уже другой человек.

Михаил Щур был адвокатом костанайского предпринимателя Гагика Овнаняна, который проходил фигурантом по резонансному "большому акиматовскому делу". Он обвинялся в том, что незаконно получил подряд от экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова на строительство спецЦОНа стоимостью 826 миллионов тенге. И за этот подряд дал экс-акиму одну их самых крупных взяток – 87 миллионов тенге. Овнаняна по этому делу осудили на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Но благодаря адвокату Щуру после апелляции ему снизили срок до 3,5 лет общего режима, а уже через год, отсидев треть срока, он вышел на свободу по УДО.

Участие в деле двух таких сильных адвокатов говорит о том, что оно явно будет непростым. Резонанса добавляет и тот факт, что оказавшийся на скамье подсудимых водитель не только категорически не признаёт вину за смертельную аварию, но и полностью перекладывает её на другого водителя. И именно этот водитель, который казалось бы, должен был явиться на первое же заседание суда, чтобы сразу снять с себя все подозрения, вообще не появляется в суде.

Как тогда получилось, что заявляющий о своей невиновности человек оказался на скамье подсудимых? Ведь следователи разбирали дело целых восемь месяцев, прежде чем оно дошло до суда, хотя обычный срок расследования таких дел – 2-3 месяца.

Адвокат подсудимого Марат Шуакпаев объясняет факт появления его клиента на скамье подсудимых некачественно проведённой экспертизой на месте ДТП.

"В момент начала контактирования Honda CR-V и BMV X5 имело место встречное столкновение, при котором в контакт вступили левые стороны передних частей автомобилей на полосе, предназначенной для движения в посёлок Аулиеколь", – процитировал адвокат выдержки экспертов.

И добавил, что в связи с этим он инициировал независимую трассологическую экспертизу с обследованием всех авто, попавших в ДТП. За неё сторона защита заплатила 450 000 тенге. Шуакпаев показал фотографии с повреждениями автомобилей после ДТП и выводы независимой экспертизы.

"Обратите внимание на то, что BMV X5 не мог получить удар сбоку слева, если бы машина моего подзащитного выехала на полосу встречного движения, как утверждает обвинение", – отметил адвокат. И сообщил, что он намерен доказать в суде невиновность своего клиента и вину водителя BMV X5.

Адвокат Мнеяна Михаил Щур от комментариев пока отказался, сообщив, что скоро в суде обозначит позицию своего клиента. На следующем заседании суда, которое назначено на 13 сентября, судья обещал разрешить все ходатайства, в том числе о принудительном приводе Мнеяна.